15 ngày tới, 3 con giáp tay chạm vinh quang, chân đạp HỐ VÀNG, tiền tài phủ phê, giàu to bất chấp

Tử vi 15 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn cải thiện công việc bản thân trong từng kế hoạch.

Tình cảm: Bạn vẫn cố gắng xây dựng tình cảm của bản thân, cố gắng vì tương lai của cả hai.

Công việc: Người tuổi Thìn đã có được sự giúp đỡ của nhiều người, làm việc thỏa đáng.

Tài lộc: Biết cách làm ăn, tài chính thăng hạn.

Sức khoẻ: Bạn miệt mài làm việc, suy nghĩ tích cực tương lai của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần vốn là con giáp sống biết điều, thái độ sống rất tốt, khá tích cực và rộng lượng, một khi đầu tư tâm huyết vào sự nghiệp thì sẽ không để mình phạm sai lầm nên mới phát triển ổn định.

15 ngày tới, xác suất tăng trưởng của bản mệnh cũng rất cao, không những không thiếu tiền mà còn tiến bộ thuận lợi, trên đường đi lên chưa bao giờ có nhiều chông gai trở ngại, có thu hoạch vào đúng những ngày cuối năm.

Vận may nổi bật nhất ở tuổi Dần là khi có tiền, họ có thể lặng lẽ thực hiện ước mơ của mình, phát triển vững vàng hơn, cuộc sống tốt hơn xưa rất nhiều.

Bạn có thể tận dụng cơ hội này để đạt được sự tiến bộ thành công, và có không còn áp lực kiếm tiền nữa, cứ thế băng băng mà cày cuốc nhờ vía lộc ơn trên ban xuống, ăn ở có phúc ắt có phần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 15 ngày tới, công việc của Tỵ khó yên ổn. Có điềm thị phi, giành giật, tranh đấu chỗ làm ăn, khách hàng, mối nhập hàng. Con giáp này cũng nên thận trọng trong mọi hành động, tránh để tâm lý chủ quan đưa bản thân đến với những quyết định sai lầm.

Trên phương diện tài chính, tuổi Tỵ cần chú tới lời ăn tiếng nói, phòng tiểu nhân hãm hại, vu oan chuyện tiền bạc. Cần chú ý giữ gìn trong các phát ngôn để tránh bị người khác hiểu lầm, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.

Bù lại, tình cảm là điểm sáng trong ngày của tuổi Tỵ. Người đối với ta như thế nào là nghiệp của họ, ta sống thế nào là nghiệp của ta. Con giáp này sống tốt nhưng hay bị chơi xấu nhưng rồi sẽ có ngày sự chân thành của bản mệnh được đền đáp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.