Cuối tuần này (6/1-7/1), 3 con giáp tiền tài khởi sắc, đón lộc bạc tỷ, ẵm ngàn lộc vàng, phất lên vù vù

Tỷ Kiên cho thấy Mão có nhiều trục trặc trong công việc và sức khỏe bị ảnh hưởng do công việc quá bận rộn. Cuối năm tuy nhiều việc nhưng bạn cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, bạn không nên làm việc quá sức mà không để cho cơ thể được nghỉ ngơi.

Vận tình duyên bất ổn do Mộc Thổ tương khắc. Chuyện gì không chắc chắn, mong bạn đừng nói linh tinh kẻo rước họa vào thân. Bên cạnh đó bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ trước khi hẹn hò với một ai đó, nếu nóng vội sẽ khiến bản thân vừa mất thời gian lại mất cả tiền bạc.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, cuối tuần này (6/1-7/1) là khoảng thời gian báo hiệu tài vận và sự nghiệp người tuổi Tý đi lên như diều gặp gió, tiền bạc lúc nào cũng dư dả.

Về phương diện công danh sự nghiệp, nhờ cát tinh giúp sức, bản mệnh này phát huy được sức sáng tạo của mình nên gia tăng hiệu quả và chất lượng công việc. Từ đó, họ được lãnh đạo thưởng nóng hoặc tin tưởng giao cho những công việc quan trọng và có cơ hội thăng tiến cao vào cuối năm. Thời gian tới, nếu tuổi Tý nhanh nhạy nắm bắt thời cơ này thì vận số của họ sẽ càng thăng hạng.

Về phương diện tài chính, không chỉ riêng thời gian này, vận đỏ sẽ còn đi theo người tuổi Tý đến Tết Nguyên Đán. Những người làm công ăn lương có thể nhận được thưởng nóng hoặc tăng lương. Trong khi người kinh doanh có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Bản mệnh này rất khôn khéo trong giao thiệp niên dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Những hợp đồng làm ăn được ký kết thành công sẽ giúp cho họ có nguồn tài chính dồi dào. Tuy nhiên, bản mệnh này là người “ham vui” nên dễ vung tay quá trán, cần xem xét lại cách chi tiêu kẻo “rỗng túi”.

Ngoài ra, trong thời gian tới, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, họ cần chú ý sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.