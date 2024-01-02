7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), 3 con giáp số mệnh giàu sang, phát tài phát lộc, đổi vận lên hương, phú quý có thừa

7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Con giáp này đã gây được ấn tượng tốt với đối phương nên sẽ được chỉ lối, giới thiệu cho nhiều dự án triển vọng, giúp phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong ngày này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Con giáp này nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Về tình cảm, người độc thân có thể tình cờ gặp được người tâm đầu ý hợp. Hai người chỉ vừa nói chuyện mà đã thấy như thân thiết từ lâu. Đây là tín hiệu tốt lành, hãy dũng cảm kéo gần khoảng cách với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nhiều tính cách đặc biệt tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ. Những người tuổi Tuất trong cuộc sống cũng là những người nhân hậu lại luôn biết sống trước sau cầu hòa không ganh đua đố kỵ ghen ghét. Phần lớn những người tuổi Tuất thường chu đáo, họ có những suy nghĩ tận tâm, thấu đáo về công việc và cuộc sống nên họ là kiểu người luôn được người xung quanh yêu mến giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đặc biệt, người tuổi Tuất bình thường họ ham học hỏi, ít khi phàn nàn, than vãn và không ngừng hoàn thiện bản thân nên họ sớm có cuộc sống viên mãn hơn người.

Theo tử vi cho biết 7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), những người tuổi Tuất chính tính cách của họ đã giúp họ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người giỏi. Với sự cầu thị của mình, bên cạnh người tuổi Tuất từ lúc còn trẻ đến khi về già, vẫn luôn là người bạn tốt và giỏi và cố cuộc sống viên mãn bên con cháu của mình. Thời gian này chính là khoảng thời gian để người tuổi Tuất bứt phá cuộc sống sẽ vô cùng thành công trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có khoảng cách với người thân.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn che lắp đi khiếm khuyết, ngại học hỏi.

Tình cảm: Bạn không có nhiều thời gian ở cạnh người thân yêu.

Tài lộc: Sử dụng tài chính đúng lúc đúng chỗ, kinh tế dần tốt hơn.

Sức khoẻ: Muốn thư giãn, nhưng thời gian công việc không cho phép.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.