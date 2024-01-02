7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), 3 con giáp số mệnh giàu sang, phát tài phát lộc, đổi vận lên hương, phú quý có thừa

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 14:47

7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), 3 con giáp sau đón giàu có vào cửa, vượng phát tài lộc, phú quý số 2 không ai số 1.

Tuổi Hợi

7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Con giáp này đã gây được ấn tượng tốt với đối phương nên sẽ được chỉ lối, giới thiệu cho nhiều dự án triển vọng, giúp phát triển nhanh chóng.

Về tình cảm, người độc thân có thể tình cờ gặp được người tâm đầu ý hợp. Hai người chỉ vừa nói chuyện mà đã thấy như thân thiết từ lâu. Đây là tín hiệu tốt lành, hãy dũng cảm kéo gần khoảng cách với đối phương.

Tuy nhiên, trong ngày này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Con giáp này nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), 3 con giáp số mệnh giàu sang, phát tài phát lộc, đổi vận lên hương, phú quý có thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nhiều tính cách đặc biệt tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ. Những người tuổi Tuất trong cuộc sống cũng là những người nhân hậu lại luôn biết sống trước sau cầu hòa không ganh đua đố kỵ ghen ghét. Phần lớn những người tuổi Tuất thường chu đáo, họ có những suy nghĩ tận tâm, thấu đáo về công việc và cuộc sống nên họ là kiểu người luôn được người xung quanh yêu mến giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đặc biệt, người tuổi Tuất bình thường họ ham học hỏi, ít khi phàn nàn, than vãn và không ngừng hoàn thiện bản thân nên họ sớm có cuộc sống viên mãn hơn người.

Theo tử vi cho biết 7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), những người tuổi Tuất chính tính cách của họ đã giúp họ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người giỏi. Với sự cầu thị của mình, bên cạnh người tuổi Tuất từ lúc còn trẻ đến khi về già, vẫn luôn là người bạn tốt và giỏi và cố cuộc sống viên mãn bên con cháu của mình. Thời gian này chính là khoảng thời gian để người tuổi Tuất bứt phá cuộc sống sẽ vô cùng thành công trong tương lai.

7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), 3 con giáp số mệnh giàu sang, phát tài phát lộc, đổi vận lên hương, phú quý có thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có khoảng cách với người thân. 

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn che lắp đi khiếm khuyết, ngại học hỏi. 

Tình cảm: Bạn không có nhiều thời gian ở cạnh người thân yêu. 

Tài lộc: Sử dụng tài chính đúng lúc đúng chỗ, kinh tế dần tốt hơn. 

Sức khoẻ: Muốn thư giãn, nhưng thời gian công việc không cho phép.

7 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9/1), 3 con giáp số mệnh giàu sang, phát tài phát lộc, đổi vận lên hương, phú quý có thừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, phúc phần lên hương, hứng đầy tài lộc

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, phúc phần lên hương, hứng đầy tài lộc

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp sau phúc lành hội tụ, vận may ngày càng khởi sắc, chuyển mình giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 21 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể