Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp vận hung hóa cát, TÀI KHÍ dạt dào, chân đạp hố vàng, tiền về dồn dập

Tuổi Mùi

Chịu tác động từ cục diện Tương Hại nên người tuổi Mùi dễ dính vào rắc rối do vướng phải những chuyện xui rủi và va chạm trong ngày này. Do đó, bạn tốt nhất nên hạn chế tranh cãi hay đấu khẩu với người khác. Ngoài ra bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn có khả năng gây thương tích để đảm bảo an toàn cho bản thân.