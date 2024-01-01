Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp vận hung hóa cát, TÀI KHÍ dạt dào, chân đạp hố vàng, tiền về dồn dập

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 02:05

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1), 3 con giáp sau đổi đời sang trang, giàu to hiếm gặp, tiền tài tăng lên gấp bội.

Tuổi Mùi 

Chịu tác động từ cục diện Tương Hại nên người tuổi Mùi dễ dính vào rắc rối do vướng phải những chuyện xui rủi và va chạm trong ngày này. Do đó, bạn tốt nhất nên hạn chế tranh cãi hay đấu khẩu với người khác. Ngoài ra bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn có khả năng gây thương tích để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ngũ hành tương xung nên vận trình tình cảm của bạn chẳng mấy suôn sẻ. Người độc thân có nhiều mơ ước cho tương lai nhưng lại chưa tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cũng vì lẽ đó mà con giáp này cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì mãi mà vẫn lẻ bóng.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp vận hung hóa cát, TÀI KHÍ dạt dào, chân đạp hố vàng, tiền về dồn dập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp vận hung hóa cát, TÀI KHÍ dạt dào, chân đạp hố vàng, tiền về dồn dập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có may mắn ngập lối, nhận cơ hội ăn nên làm ra. Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên cuộc sống không ngừng thăng hoa, đạt nhiều thành tựu. Nhờ Thần Tài chiếu cố, quý nhân theo gót nên tuổi Hợi có may mắn hơn người, thẳng đường tiến lên phía trước, gặt hái thành công.

Đường tình duyên của người tuổi Hợi cũng phát triển theo hướng tốt đẹp. Bản mệnh nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được đối tượng ưng ý, chuẩn bị đón tin vui.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp vận hung hóa cát, TÀI KHÍ dạt dào, chân đạp hố vàng, tiền về dồn dập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp sau vận may sẽ rất rực rỡ, đụng đâu cũng hái ra tiền, càng về cuối tháng càng hốt bạc.

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