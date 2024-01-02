3 con giáp này có Thần tài lâm môn, tháng 1 vượng phát, tháng 2 siêu giàu, cả năm Giáp Thìn 2024 tiền vào như nước

Tử vi 2 tháng đầu tiên năm 2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu giỏi diễn đạt, chi tiêu hằng ngày.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm bạn không muốn chịu đựng một mình, cố gắng vượt qua.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang phân vân nhiều công việc cùng một lúc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nên chi tiêu có kế hoạch, đừng để bản thân chi tiêu quá lớn vào việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Không chỉ là một con giáp luôn ân cần, dịu dàng và nhạy cảm, tuổi Mùi còn được lòng người xung quanh vì những cử chỉ tinh tế, khéo léo và yêu thương gia đình hết mực.

2 tháng đầu tiên năm 2024, người tuổi Mùi sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Mối quan hệ trong gia đình con giáp này hòa thuận hơn, có thể nhận được tin vui trong buổi họp mặt gia đình. Đồng thời, những nỗ lực không ngừng nghỉ trong sự nghiệp của tuổi Mùi cũng sẽ được đánh giá cao, tin vui về thăng chức, tăng lương sẽ tiếp tục ập đến.

Tuổi Mùi nên sắp xếp thời gian hợp lý để có thể cân bằng được công việc và chuyện gia đình. Dù bận rộn đến mấy thì ở bên người thân và dành thời gian cho bản thân cũng là điều vô cùng quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 2 tháng đầu tiên năm 2024, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần nhẹ nhàng hơn hẳn. Trăm công nghìn việc nhưng bản mệnh vẫn giải quyết tốt, có thời gian nghỉ ngơi. Con giáp này nói được làm được nên rất được người khác tin tưởng.

Tiền bạc cũng tạm ổn. Tuy nhiên bản mệnh không nên để những người xung quanh ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Riêng trong ngày này, nếu có ý định tiến hành những việc quan trọng trong ngày thì hãy hỏi ý kiến người lớn tuổi.

Tình cảm không có vấn đề gì lớn xảy ra. Hãy yêu ai đó hết lòng, làm điều gì đó hết mình, tự nhiên hạnh phúc sẽ đến. Con giáp này cũng nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn thì mới đủ tư cách để lo cho người khác.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.