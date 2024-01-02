Từ 5/1 đến 15/1, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đầy tay, rủng rỉnh đón Tết 2024

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 14:25

Từ 5/1 đến 15/1, 3 con giáp sau có lộc buôn bán, vàng bạc chật két, tiền của rủng rỉnh tự vào ví.

Tuổi Tuất 

Tử vi từ 5/1 đến 15/1, tình hình tài chính của tuổi Tuất có những tín hiệu khá tích cực. Con giáp này có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức, bản mệnh có thể kiếm về một khoản kha khá.

Một số người thậm chí còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn. Có tiền từ trên trời rơi xuống tất nhiên là đáng mừng, song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, nếu không thì dù dư dả đến mấy, sớm muộn gì cũng lại cháy túi.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, con giáp này nên hạn chế tiến hành những công việc trọng đại. Tốt nhất, hãy chuyển sang ngày khác thực hiện để gặp được nhiều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Từ 5/1 đến 15/1, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đầy tay, rủng rỉnh đón Tết 2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Tý chính là con giáp cần cù lương thiện lại luôn hết mình trong mội mục tiêu của cuộc sống. Đặc biệt, từ 5/1 đến 15/1 tử vi cho biết trong số các con giáp thì những người tuổi Tý khá khiêm tốn trong cách cư xử của họ. Tuổi Tý vốn là con giáp vô cùng hiền lành chăm chỉ lại khá là tình nghĩa luôn biết sống vì những người xung quanh.

Những người tuổi Tý vốn giỏi giao tiếp, có tài đối nhân xử thế. Người tuổi Tý cũng là những người biết nhẫn nhịn, không tính toán, để ý quá nhiều. Chính vì vậy, những người tuổi Tý luôn là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trọng cuộc sống.

Thời gian tới những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc cuộc sống cực kỳ giàu sang viên mãn. Vì vậy, những người tuổi Tý có thể coi là người rất may mắn, cả đời có nhiều quý nhân, được việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Từ 5/1 đến 15/1, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đầy tay, rủng rỉnh đón Tết 2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi từ 5/1 đến 15/1 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đạt nhiều thành tựu tốt trong công danh. 

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào công việc, thành tựu đạt nhiều. 

Tình cảm: Tình yêu dù chưa may mắn có được nhau, nhưng cả hai luôn hướng về nhau. 

Tài lộc: Bản thân đang hạnh phúc khi dần cải thiện thu nhập. 

Sức khoẻ: Tăng cường thời gian rèn luyện thể thao.

Từ 5/1 đến 15/1, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đầy tay, rủng rỉnh đón Tết 2024 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp sau bản mệnh cực thịnh, phát tài giàu khủng, phú quý khiến người người ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể