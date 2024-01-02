Từ 5/1 đến 15/1, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, kinh doanh phát đạt, tiền bạc đầy tay, rủng rỉnh đón Tết 2024

Tử vi từ 5/1 đến 15/1, tình hình tài chính của tuổi Tuất có những tín hiệu khá tích cực. Con giáp này có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức, bản mệnh có thể kiếm về một khoản kha khá.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, con giáp này nên hạn chế tiến hành những công việc trọng đại. Tốt nhất, hãy chuyển sang ngày khác thực hiện để gặp được nhiều may mắn hơn.

Một số người thậm chí còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn. Có tiền từ trên trời rơi xuống tất nhiên là đáng mừng, song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, nếu không thì dù dư dả đến mấy, sớm muộn gì cũng lại cháy túi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Tý chính là con giáp cần cù lương thiện lại luôn hết mình trong mội mục tiêu của cuộc sống. Đặc biệt, từ 5/1 đến 15/1 tử vi cho biết trong số các con giáp thì những người tuổi Tý khá khiêm tốn trong cách cư xử của họ. Tuổi Tý vốn là con giáp vô cùng hiền lành chăm chỉ lại khá là tình nghĩa luôn biết sống vì những người xung quanh.

Những người tuổi Tý vốn giỏi giao tiếp, có tài đối nhân xử thế. Người tuổi Tý cũng là những người biết nhẫn nhịn, không tính toán, để ý quá nhiều. Chính vì vậy, những người tuổi Tý luôn là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trọng cuộc sống.

Thời gian tới những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc cuộc sống cực kỳ giàu sang viên mãn. Vì vậy, những người tuổi Tý có thể coi là người rất may mắn, cả đời có nhiều quý nhân, được việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi từ 5/1 đến 15/1 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đạt nhiều thành tựu tốt trong công danh.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào công việc, thành tựu đạt nhiều.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa may mắn có được nhau, nhưng cả hai luôn hướng về nhau.

Tài lộc: Bản thân đang hạnh phúc khi dần cải thiện thu nhập.

Sức khoẻ: Tăng cường thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.