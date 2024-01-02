Từ ngày 25/11 âm lịch trở đi, 3 con giáp giàu sang bám gót, phúc lộc tràn trề, phú quý nhân đôi, xây nhà mua xe không cần suy nghĩ

Từ ngày 25/11 âm lịch trở đi, người tuổi Tỵ vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu.

Tình cảm: Bạn không có nhiều người yêu, nhưng yêu ai đều chân thành, và biết ơn.

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc đến nơi đến chốn, làm việc hết sức cẩn trọng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách chủ động trong tài chính, nguồn tài lộc giữ gìn cẩn thận khi làm việc cực khổ.

Sức khoẻ: Cố gắng chăm chỉ thử sức thêm nhiều môn thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với sự xuất hiện của Tam Hợp Thái Tuế, mọi việc mà người tuổi Thân làm hay lên kế hoạch trong ngày đầu năm 2024 này đều thu về kết quả tốt đẹp.

Tuổi Thân vốn có phẩm chất tỉnh táo và khôn ngoan. Từ ngày 25/11 âm lịch trở đi, con giáp này sẽ đạt được thành công trong lĩnh vực mình đang làm bằng sự sáng suốt và trí thông minh nhạy bén.

Dù là sự nghiệp hay vận may tài chính, người tuổi này đều sẽ có thành tích tốt. Họ sẽ nắm bắt cơ hội, sử dụng trí tuệ và kỹ năng của mình để tạo ra cơ hội mới.

Khỉ có tầm nhìn kinh doanh nhạy bén và các khái niệm đầu tư độc đáo, đồng thời có thể kiếm được lợi nhuận ổn định và mở rộng tài sản của mình.

Bạn giỏi phân tích xu hướng thị trường và xác định các dự án đầu tư tiềm năng có thể mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 25/11 âm lịch trở đi, tuổi Ngọ không thuận lợi trong công việc. Con giáp này vẫn phải ôm thêm việc về nhà làm, công việc ngập đầu. Một số người ngồi không cũng dính họa, muốn yên ổn nhưng cấp trên và tiểu nhân không cho phép.

May mắn là đường tiền bạc không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh sẽ có một ngày bội thu. Con giáp này phát huy hết khả năng làm việc, khao khát theo đuổi tiền bạc mạnh mẽ, hướng đến khoản tiền thưởng.

Vận trình tình của bản mệnh cảm tốt lên. Tuổi Ngọ tỉnh táo vô cùng, mọi mối quan hệ đều giữ một khoảng cách nhất định và sống trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Con giáp này cũng rất biết điều, tôn trọng những người giúp mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.