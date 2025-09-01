Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 1/9/2025, chớ vội vã mà lỡ phúc trời, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Tâm linh - Tử vi 01/09/2025 10:45

3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp may mắn trong chuyện tài chính, hầu như không phải lo lắng gì về tiền bạc. Đồng thời, bạn được khuyên là nên tập trung vào công việc vì tài vận của họ đang đi lên. Họ cũng cảm thấy nhiều động lực kiếm tiền hơn và làm việc năng suất hơn. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hài hòa, vui vẻ. Dường như bạn dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ người ấy nên mọi khó khăn trong cuộc sống, bạn đều có thể vượt qua được một cách ngoạn mục.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 1/9/2025, chớ vội vã mà lỡ phúc trời, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được cát tinh Kim Quỹ chủ về tiền bạc chiếu rọi, tình hình tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện đáng kể, thậm chí sẽ còn gặp lộc trời cho. Chỉ cần tuổi Ngọ luôn biết nắm chắc cơ hội mình có trong tay thì sẽ dễ làm nên chuyện và có một cái Tết dư dả, sung túc.

Trong chuyện tình cảm, bạn là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng nên sẵn sàng làm mọi việc vì người thân. Đối với người độc thân, ngũ hành tương sinh đem tới cơ hội tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp cho bạn. Bản mệnh chỉ cần mạnh dạn cởi mở, chân thành thì sẽ có cơ hội yêu đương cho mình.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 1/9/2025, chớ vội vã mà lỡ phúc trời, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với sự xuất hiện của sao tốt Vũ Khúc chủ về tiền bạc, tài lộc và sự giàu có tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập. Do được Thần tài hỗ trợ, họ sẽ không những thu được lợi nhuận từ công việc chính mà còn gặt hái được từ những nghề tay trái. Nói chung, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực.

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 1/9/2025, chớ vội vã mà lỡ phúc trời, 3 con giáp vận trình như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/8/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Đời sống 7 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Tin tức giải trí 7 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Video 8 giờ 54 phút trước
Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Video 9 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 9 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng