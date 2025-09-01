Tử vi tuần mới (1/9 đến 7/9/2025), tuổi Dậu may mắn trên phương diện sự nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đây là thời điểm bản mệnh cần nhanh chóng khẳng định tiềm năng của mình, mở ra cơ hội phát triển cho tương lai.

Khi vấn đề xảy ra, điều quan trọng là mọi người cùng đồng lòng tìm cách giải quyết chứ không phải là đổ tội cho người này, người khác. Tuổi Dậu hãy lắng nghe mọi người nhiều hơn để từ đó tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ gặp phải mâu thuẫn trong gia đình. Một trong các lý do là vì lâu nay, các thành viên trong nhà ít nói chuyện, chia sẻ với nhau. Bản mệnh cần nhận ra và khắc phục tình trạng này ngay lập tức.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (1/9 đến 7/9/2025), tuổi Tuất được dự báo sẽ được quý nhân giúp cho con đường nhân duyên, hợp tác làm ăn thêm suôn sẻ trong ngày Thực Thần tương trợ. Với tài ăn nói của mình, con giáp này có thể mở ra những hướng đi mới nhờ kết giao được thêm nhiều mối quan hệ tốt, kiếm tiền tốt hơn.

Về công việc, bản mệnh làm gì cũng linh hoạt, cơ trí, mọi việc đến tay con giáp này đều được xử lý nhanh gọn, không ai có thể phàn nàn bất cứ điều gì về năng lực của bạn. Nhìn chung mọi người đánh giá rất cao về tinh thần và kỹ năng của bản mệnh thể hiện trong thời gian này.

Ngũ hành tương sinh cho thấy, đường tình duyên thì có tin vui, bản mệnh hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, có một người luôn ở bên quan tâm và chăm sóc tận tình cho mình. Bạn nên biết hài lòng với những gì đang có, đừng ước ao về những thứ viển vông, xa rời thực tế.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (1/9 đến 7/9/2025), Chính ấn chiếu mệnh có lợi cho những bạn làm trong ngành y, công an, quân đội hoặc muốn thăng chức, chuyển công tác. Hôm nay mọi may mắn công việc mà Tý nhận được là nhờ vào lòng tử tế, bao dung, thông minh, và lòng nhân ái của con giáp này.

Bên cạnh đó, tiền bạc cũng nảy nở do ảnh hưởng tích cực của Tam Hợp quý nhân. Đường tài lộc, sản nghiệp, tài vận, tiền lương đều có chuyển biến tốt. Những người có ý định khởi nghiệp hoặc chi tiền giúp cha mẹ, con cái trong ngày này sẽ được hưởng lợi về sau.



Vị ngọt của tình yêu khiến bạn mỉm cười, và ngay cả tính khí của bạn cũng trở nên quyến rũ hơn. Dù là hẹn hò hay tương tác hàng ngày, bạn đều tràn đầy sức hút. Các bạn tuổi Tý còn độc thân cũng có thể gặp được một người đặc biệt trong ngày hôm nay.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!