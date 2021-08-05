Đúng 9 giờ ngày 7/8, 3 con giáp có QUÝ NHÂN soi đường, làm đâu thắng đó, TIỀN vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 05/08/2021 05:00

Theo tử vi ngày mới, trong thời gian tới 3 con giáp này làm đâu thắng đó, vận may lên hương cực điểm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Mùi là người tự lập, tự trọng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, họ cũng hay tự ái. Người tuổi này không sẵn sàng lắm nghe các ý kiến trái chiều. Người tuổi này cần lắng nghe các ý kiến mang tính xây dựng để sửa đổi bản thân. Có vậy, họ mới có thể tự hoàn thiện mình và đạt được những thành công như mong đợi. Đúng 9 giờ ngày 7/8, người tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, tình duyên vượng vận. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước. Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Mùi còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp cũng sẽ sớm có tin mừng mang thai, sinh con.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường tài giỏi, khôn khéo và tràn đầy nhiệt huyết. Họ cũng rất ham học hỏi và cầu tiến. Trong tương lai, con giáp này có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi Thìn là họ hơi nóng nảy, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội hành động. Đúng 9 giờ ngày 7/8, con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp đi lên như diều gặp khó. Họ gặp được nhiều điều may trong cuộc sống lẫn công việc. Mọi dự định của người tuổi Thìn đều sẽ trở thành hiện thực. Được cấp trên tạo điều kiện, con giáp tuổi Thìn thỏa sức phát huy tài năng, thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần chú trọng hơn trong việc quản lý, tích lũy tiền bạc. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến là con giáp kiên trì, bền bỉ, dám nghĩ, dám làm. Họ có tài năng, có mục đích sống rõ ràng. Con giáp này nhiều tham vọng, luôn mong muốn có thể sống một cuộc sống ý nghĩa. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Dần là họ khá bốc đồng. Một số quyết định của họ lúc nóng vội có thể dẫn tới xôi hỏng bỏng không. Đúng 9 giờ ngày 7/8, người tuổi này gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này nỗ lực hết mình, đạt thành tích cao, cơ hội thăng tiến sẽ đến với họ. Sẽ có người tìm đến đề nghị hợp tác làm ăn với con giáp này. Người tuổi Dần làm kinh doanh cũng có hướng đi mới trong sự nghiệp. Nhờ buôn bán có tâm nên họ giữ chân được khách hàng, doanh thu không những không giảm mà còn tăng lên nhanh chóng.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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