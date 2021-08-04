2 ngày tới, 3 con giáp này Ngọc Hoàng chỉ điểm: giàu nứt đố đổ vách không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 04/08/2021 10:00

Theo tử vi ngày mới, trong 2 ngày tới 3 con giáp này siêu may mắn, làm đâu thắng đó, dư dả quanh năm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Mùi có EQ cao, rất thích kết giao bạn bè, hay nói hay cười, thuộc tuýp người giỏi giao tiếp, hơn nữa lại rất có đầu óc, thông minh. Nhờ vậy, con giáp này luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Trong 2 ngày tới, do có cát tinh “Thiên Đức”, “Nguyệt Đức” nhập mệnh nên vận khí khởi phát, vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến. Người tuổi Mùi không chỉ có nguồn thụ chính ổn định vững chắc và còn có thêm rất nhiều khoản thu phụ từ việc đầu tư, buôn bán bên ngoài. Đặc biệt quý nhân tương trợ nên công việc suôn sẻ, con đường thăng tiến mở rộng. Chưa kể bạn còn nhận lộc từ người thân và sẽ có thần tài bên cạnh giúp tiền vô ào ạt trong tương lai.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bẩm sinh đã có vận thế biến động nên cuộc sống sẽ phải trải qua nhiều vấp váp, biến cố hơn người khác. Thời gian đầu tháng 8/2021, do có cát tinh “ Hữu Phụ” soi chiếu nên vận thế hanh thông. Chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào, người độc thân sẽ có cơ hội gặp được tình yêu của đời mình, người đã có gia đình dễ có thêm tin vui về con cái. Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm lộc tài thịnh phát, công việc của người tuổi Ngọ phát triển phi mã nên đem lại nguồn tài chính khổng lồ. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được thăng chức và tăng lương trong thời gian tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại là người rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh mà không so đo, tính toán thiệt hơn. Trong 2 ngày tới, do có cát tinh phù trợ nên công việc hanh thông, tài vận hồng phát, chuyện tình cảm hôn nhân êm ấm hạnh phúc nên con giáp này không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa mà có thể ung dung tận hưởng cuộc sống no đủ. Bên cạnh đó, tài vận cũng ngày càng khởi sắc giúp cho con giáp này có thể nhanh chóng mua được nhà, tậu được xe. Tình duyên cũng đỏ thắm và có người đặc biệt chờ bạn kết đôi, xây dựng tổ ấm.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo tử vi ngày mới, trong thời gian tới, những con giáp này cực kỳ may mắn, thịnh vượng. Làm đâu trúng đó, vận khí lên cao.

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