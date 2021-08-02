2 ngày giữa tuần là thời gian vàng để 3 tuổi này hốt của nả trong thiên hạ, TIỀN TÀI rộng mở, mua BIỆT THỰ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 02/08/2021 14:15

Theo tử vi ngày mới, trong 2 ngày giữa tuần này, vận may của 3 con giáp may mắn sẽ lên đến cực đại, làm đâu trúng đó, tiền về đầy tay.

Tuổi Thìn

Vì biết lên kế hoạch nên người tuổi Thìn dễ dàng kiểm soát mọi việc. Đối với bạn, công việc ở thời điểm hiện tại không có gì đáng lo lắng. Con giáp có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Lời khuyên cho bạn là hãy làm thân với đồng nghiệp lớn tuổi để học hỏi kinh nghiệm. Thời gian này tuổi Thìn phải làm việc ở nhà vì tình hình dịch bệnh nhưng bạn luôn biết cách để tỏa sáng. 2 ngày giữa tuần là thời gian con giáp có nhiều bứt phá nhờ vào sự chuyên tâm và nỗ lực bền bỉ của bản thân. Không chỉ vậy, các mối quan hệ bạn bè và gia đình cũng trở nên tốt đẹp hơn. Bạn nhận ra nhiều sự yêu thương và quan tâm của mọi người. Nếu còn độc thân hãy lựa chọn thật kỹ xem ai mới là người phù hợp nhất với mình. 

2 ngày giữa tuần là thời gian vàng để 3 tuổi này hốt của nả trong thiên hạ, TIỀN TÀI rộng mở, mua BIỆT THỰ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, 2 ngày giữa tuần là thời điểm mà vận may đến với người tuổi Tý, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Nếu làm kinh doanh, Tý có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận. Đặc biệt nếu theo nghiệp bất động sản thì Tý sẽ có được những món hời không nhỏ. Khi may mắn thành công, bạn đừng quên những người đã nhiệt tình hỗ trợ mình trong thời gian qua. Bởi vận may mà bạn có được là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người. Trong lúc này, bạn cũng nên thận trọng với hành động và lời nói của mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ mà gặp cảnh éo le. Nền tảng tài chính tốt cộng với những ý tương hay ho là cơ sở để bạn cải thiện uy tín và địa vị của mình. Vì vậy trong thời gian tới, tuổi Tý sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt.

2 ngày giữa tuần là thời gian vàng để 3 tuổi này hốt của nả trong thiên hạ, TIỀN TÀI rộng mở, mua BIỆT THỰ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang đạt được những thành quả rực rỡ khiến ai cũng phải trầm trồ. Nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự tạo điều kiện của cấp trên nên hiệu suất công việc cao hơn. Nó giúp cho con giáp này hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu. Trong 2 ngày giữa tuần này, tài vận của người tuổi Hợi có xu hướng tăng lên. Bạn có thể nhận được tiền từ các công việc ngoài giúp bạn thoát khỏi những rắc rối tài chính do dịch bệnh gây ra. Không chỉ vậy, các mối quan hệ cá nhân cũng hài hòa và ổn định hơn trong thời điểm này. Trong công việc tuổi Hợi dễ gặp được đối tác cùng chung ý tưởng, làm việc hợp lý nhau nên có lợi nhuận thu về khả quan. Tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh. 

2 ngày giữa tuần là thời gian vàng để 3 tuổi này hốt của nả trong thiên hạ, TIỀN TÀI rộng mở, mua BIỆT THỰ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 2 ngày tới, 3 con giáp lên hương TÀI VẬN, sự nghiệp phất 5-6 lần, mua nhà, mua xe dễ ợt

Đúng 2 ngày tới, 3 con giáp lên hương TÀI VẬN, sự nghiệp phất 5-6 lần, mua nhà, mua xe dễ ợt

Theo tử vi ngày mới, trong 2 ngày tới 3 con giáp này làm gì cũng may mắn, mua nhà, sắm xe trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 2/8/2021 con giáp may mắn 2/8/2021 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 25 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 25 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 25 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 54 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 17 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi