Đúng 7 giờ ngày 6/8, ai khổ mặc ai, 3 con giáp này TIỀN TÀI đầy ví, xua tan CÔ HỒN trong 1 nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 04/08/2021 09:00

Theo tử vi ngày mới, trong thời gian tới, những con giáp này cực kỳ may mắn, thịnh vượng. Làm đâu trúng đó, vận khí lên cao.

Tuổi Thìn

 vi ngày mới, tuổi Thìn là một trong 3 con giáp may mắn trong tháng 8/2021. Đúng 7 giờ ngày 6/8 bạn không chỉ nhận được tin vui trong công việc, mà túi tiền ngày một rủng rỉnh. Người đi làm tiến bước thành công, gặt hái nhiều thành tựu lớn. Nếu ký kết hợp đồng trong thời gian này sẽ mang về nhiều cơ hội phát triển lớn. Người kinh doanh buôn bán sẽ tìm được hướng phát triển mới. Có thể là mở rộng thị trường làm ăn, hoặc tìm được mặt hàng thu hút người mua. Tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ vào túi. Chưa kể bạn còn được sếp khen, tăng lương, tăng thưởng và có thể thu về một món tiền cực khủng trong tương lai.

tu vi ngay moi 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 8 này. Không chỉ có nhân duyên lý tưởng mà sự nghiệp còn thăng tiến nhanh chóng. Họ có thể mạnh dạn tiến lên để giành lấy thành công rực rỡ, tương lai tươi sáng hơn. Trước đây, người tuổi Tý gặp nhiều việc không hoàn hảo nhưng từ 6/8 trở đi, họ sẽ có một khởi đầu thuận lợi, mở ra những thành công tiếp theo. Thời gian tới, với con giáp tuổi Tý, tiền bạc không thành vấn đề, mọi việc đều có sự phát triển tốt. Thu nhập của họ tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến, cuộc sống là ánh dương chói lọi. Lộc lá ào ạt vào tủ đếm không xuể.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người cầm tinh con Khỉ hiền lành, chăm chỉ, họ có sức chiến đấu không ngờ. Con giáp tuổi Thân thường "tẩm ngẩm tầm ngầm" nên đôi khi bị coi thường, không được đánh giá cao. Nhưng đến lúc họ thành công nhiều người sẽ phải ngước nhìn. Tháng 8 năm nay, vận may của người tuổi Sửu dường như không cạn và được thể hiện trên nhiều phương diện. Nhờ đó mà họ được cả gia đình ủng hộ, dù gặp khó khăn cũng có thể hóa giải vận hạn. Người tuổi Thân nếu gặp khó khăn cũng đừng lùi bước. Vì chỉ cần dũng cảm tiến lên, con giáp tuổi Sửu có thể gặp hái thành công trong sự nghiệp. Từ 6/8 , con giáp may mắn làm gì cũng sớm được quý nhân phù trợ nên làm ăn hiệu quả hơn, phát triển tốt, lợi nhuận tăng cao, tiền đếm mỏi tay.

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 9 giờ ngày 5/8, 3 con giáp đón TÀI VẬN từ 'ba phương tám hướng', chuẩn bị làm ĐẠI GIA, TIỀN vào ào ào

Đúng 9 giờ ngày 5/8, 3 con giáp đón TÀI VẬN từ 'ba phương tám hướng', chuẩn bị làm ĐẠI GIA, TIỀN vào ào ào

Theo tử vi ngày mới, thời gian tới 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó. Vận may ngập tràn cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi 4/8 con giáp 4/8 Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 26 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 26 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 26 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 55 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 19 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi