Đúng 9 giờ hôm nay (14/8/2022), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn ngập tràn, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 07:05

Đúng 9 giờ hôm nay (14/8/2022), các con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, lộc lá hơn người.

Tuổi Sửu 

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Sửu sẽ đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh vào hôm nay. Con giáp này hứa hẹn sẽ có công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Đúng 9 là thời điểm vượng phát vượng tài vô cùng con giáp tuổi Sửu. Bản mệnh nên tranh thủ cát khí ở thời điểm thịnh vượng này để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người cầm tinh con trâu nếu làm kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được trong thời gian này cũng được duy trì ổn định.

Đúng 9 giờ hôm nay (14/8/2022), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn ngập tràn, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau - Ảnh 1
Người cầm tinh con trâu nếu làm kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Tý có tính cách thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, bản mệnh cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần những người cầm tinh con chuột đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Đúng 9 giờ hôm nay, người tuổi Tý đã vượt nhiều gian nan, thử thách trong thời gian qua sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp tuổi Tý dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Bản mệnh nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Đúng 9 giờ hôm nay (14/8/2022), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn ngập tràn, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau - Ảnh 2
 Con giáp tuổi Tý dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thầy phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Hợi có tính cách điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Con giáp này lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Tử vi dự đoán, đúng 9 giờ hôm nay, mơ ước của con giáp tuổi Hợi có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của bản mệnh sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống. Thời gian tới, khả năng phát tài của người cầm tinh con Heo là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, con giáp này sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Đúng 9 giờ hôm nay (14/8/2022), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn ngập tràn, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau - Ảnh 3
Vận may của bản mệnh sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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