Bước qua ngày 14/8/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 18:55

Bước qua ngày 14/8/2022, 3 con giáp này nhận được nhiều lộc trời. Chuyện lớn nhỏ cứ thực hiện, tỉ lệ thành công rất cao.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Thân được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phát tài nhanh chóng trong thời gian tới. Chỉ cần bước qua ngày mai (14/8), một số khoản đầu tư của bản mệnh từ trước có thể sẽ đạt được thành quả đáng mong đợi. Con giáp này chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình. Một số người cầm tinh con khỉ có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào vận may của mình trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, các vì sao cho thấy người tuổi Thân nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương cốt. Những người lớn tuổi nên chú ý không vận động quá sức còn người trẻ tuổi không nên bỏ qua cảnh báo của cơ thể. Thân cần nhớ rằng sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà bỏ qua sức khỏe của bản thân.

Bước qua ngày 14/8/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc - Ảnh 1
 Chỉ cần bước qua ngày mai (14/8), một số khoản đầu tư của bản mệnh từ trước có thể sẽ đạt được thành quả đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thầy phong thủy nói rằng, người cầm tinh con Hổ là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh. Trong công việc, con giáp tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn nhất về đường sự nghiệp trong thời gian tới. Với tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không ngại khó khăn, gian khổ. Người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Con giáp này không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi bản mệnh đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Bước qua ngày 14/8/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc - Ảnh 2
. Với tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không ngại khó khăn, gian khổ. Người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Sách tử vi - tướng số viết rằng, bước qua Chủ Nhật tuần này, người tuổi Sửu đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Thời gian tới là giai đoạn vượng tài vô cùng với người tuổi Sửu. Con giáp này nên tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được duy trì ổn định.

Bước qua ngày 14/8/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc - Ảnh 3
Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được duy trì ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (14/8/2022), 'lộc tài gõ cửa', 3 con giáp quét sạch xui xẻo, hứng trọn tiền của, chi cả tỷ sắm đồ hiệu cho bản thân

Kể từ ngày mai (14/8/2022), 'lộc tài gõ cửa', 3 con giáp quét sạch xui xẻo, hứng trọn tiền của, chi cả tỷ sắm đồ hiệu cho bản thân

Kể từ ngày mai (14/8/2022), những con giáp dưới đây sẽ vô cùng thuận lợi trong công việc tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp giàu có tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 41 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 5 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 47 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026