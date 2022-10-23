Đúng 7h ngày 23/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp lộc đỏ bùng nổ, tiền tài thăng hoa, buôn may bán đắt, vốn 1 lời 100, bạc tỷ vào túi

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 05:25

Vận tài khởi sắc vào 7h sáng ngày 23/10 giúp những con giáp sau đây thêm phần giàu sang, kiếm tiền tỷ nhàn tênh không lo nghĩ.

 

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều mà mình mong muốn.

Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống khổ vì không biết hưởng thụ, nhưng trên thực tế họ là những người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy từng ngày để có thể đạt được điều lớn lao hơn.

Tuy nhiên, vì vận may chưa tới nên cuộc sống tuổi Sửu vẫn giậm chân tại chỗ.

Đúng 7h ngày 23/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp lộc đỏ bùng nổ, tiền tài thăng hoa, buôn may bán đắt, vốn 1 lời 100, bạc tỷ vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, vào 7h sáng ngày 23/10, tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, tức là những gì khó khăn trắc trở đều sẽ qua hết và thay vào đó là những cơ hội mới, những hy vọng mới, giúp cuộc sống tuổi Sửu ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Những tháng cuối năm, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều suôn sẻ, tốt lành.

Dự kiến, tuổi Sửu có khả năng đổi đời, tài vận kiếm được dư dả sống hết năm sau.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu vào 7h sáng ngày 23/10 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Đúng 7h ngày 23/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp lộc đỏ bùng nổ, tiền tài thăng hoa, buôn may bán đắt, vốn 1 lời 100, bạc tỷ vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 7h sáng ngày 23/10, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Đúng 7h ngày 23/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp lộc đỏ bùng nổ, tiền tài thăng hoa, buôn may bán đắt, vốn 1 lời 100, bạc tỷ vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 7h sáng ngày 23/10 , con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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