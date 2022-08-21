Đúng 7 ngày tới (24/7 – 1/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn ngút trời “rơi trúng hố vàng”, một bước lên mây, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, sự nghiệp lên hương, công danh tấn tới

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Mùi không thuận lợi, luôn gặp những chuyện không may mắn và phiền phức. Đúng 7 ngày tới (24/7 – 1/8 âm lịch), do gặp được thời vận và có được quý nhân giúp đỡ nên vận thế chuyển biến khả quan. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Mùi cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều dễ dàng vượt qua.

Đặc biệt, chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì có thể “một bước lên trời” trong sự nghiệp và nhanh chóng trở thành “phú ông giàu có”.

Con giáp này đón nhận nhiều tin vui trên nhiều phương diện của cuộc sống. Người còn độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình. Hãy nắm bắt tốt cơ hội này kẻo bỏ lỡ người trong định mệnh của mình. Người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ổn định. Sự trò chuyện giúp hai bạn hiểu nhau hơn và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đúng 7 ngày tới (24/7 – 1/8 âm lịch), Thiên Tài xuất hiện cho thấy cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hoặc đầu tư phụ. Thu nhập của Sửu nhờ vậy mà tăng tiến thấy rõ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà bỏ bê công việc chính bởi đây mới là nguồn thu ổn định của bạn.

Tuổi Dần

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Đúng 7 ngày tới (24/7 – 1/8 âm lịch), Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấ (Ảnh minh họa: Internet)

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.