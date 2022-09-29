Đúng 6h sáng 30/9/2022, 3 con giáp này chuẩn bị hứng lộc tràn ngập, "tắm" trong biển vàng, "bơi" trong giàu sang, làm ăn đại phát

Đúng 6h sáng 30/9/2022 có thể được coi là lúc vận may rực rỡ nhất đối với người tuổi Thìn. Bản mệnh này được Thần Tài che chở, do đó luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc bên cạnh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài cũng đều bám lấy họ nên thu nhập của người tuổi này sẽ đến từ cả công việc chính và phụ.

Bản mệnh tuổi Thìn khá nhạy bén và tinh tế với những xoay chuyển của thế giới xung quanh. Vậy nên, họ hiếm khi nào để vụt mất cơ hội, dù chỉ diễn ra trong tích tắc. Đối với bản mệnh này chỉ cần là kế hoạch hay dự định đã được xác định thì sẽ cố hết mình để hoàn thành. Do đó, thành quả đạt được là bản thân trở lên giàu có cũng như hưởng thụ cuộc sống đủ đầy và sung túc.

Vào 6h sáng 30/9/2022, bản mệnh tuổi Thìn sẽ đón nhận liên tục nhiều tin vui trong vấn đề tài lộc, đặc biệt tiền tài càng ngày càng thêm vượng phát. Chính nhờ bản tính kiên nhẫn và nhiệt huyết nên họ dễ dàng chinh phục được mọi khó khăn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc. Nếu lúc trước, bản mệnh tuổi Thìn còn mê muội và cố chấp thì nay đã biết rõ những bước đi sai lầm trong quá khứ cũng như phân biệt đúng sai. Từ đây, họ luôn không ngừng tìm kiếm cho mình một sự đột phá ngoạn mục.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ tốt bụng, có kỹ năng xã hội cao và sống chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Cũng vì ở hiền gặp lành nên con giáp này được trời ban cho may mắn. Dù làm việc gì, họ cũng được người tốt giúp đỡ, dẫu gặp khó khăn cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 6h sáng 30/9/2022, người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Con giáp này làm việc, chăm chỉ, toàn tâm toàn ý sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Người tuổi này rũ bỏ vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Mùi có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của Mùi.

Vận trình của tuổi Mùi vào 6h sáng 30/9/2022 có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mùi có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.