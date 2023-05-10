Đúng 5 ngày tới, các con giáp sau sự nghiệp hanh thông không ngừng nhờ có Chính Quan nhập cục, gặp được quý nhân phù tợ giúp vật đổi sao dời

Người tuổi Tuất có một điềm may cực thịnh trong giai đoạn 5 ngày tới. Trong thời gian này, việc thăng chức, tăng lương là điều nằm trong tầm tay của người tuổi Ngọ.

Tử vi 5 ngày tới cho biết, đây là lúc tiền tài của con giáp này chỉ tăng chứ không có giảm. Tài lộc hanh thông, người tuổi Tuất còn được quý nhân giúp đỡ nên công việc cũng thêm phần thuận lợi. Nhìn chung, con giáp này sẽ không phải lo lắng gì, tận hưởng trái ngọt xứng đáng với nỗ lực bấy lâu của mình.

Ảnh minh họa

Tử vi 5 ngày tới dự báo, cuộc sống của Thìn ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa

Đúng 5 ngày tới, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển.

Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của Thương Quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.