Đúng 5 ngày tới (16 - 20/8), top 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, giàu có hết phần thiên hạ, ra ngõ đụng bao tải tiền

Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thảnh công đáng giá.

Là con giáp vượng quý nhân trong 5 ngày nên đường sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý có những bước tiến đáng kể. Quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội kiếm tiền triển vọng, nếu mạnh dạn và liều lĩnh một chút, bản mệnh có thể khiến cho tiền đổ đầy túi, có của ăn của để sau một khoảng thời gian dài khá khó khăn.

Tuần này, tài lộc của tuổi Dậu tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

Tình hình tài chính của tuổi Dậu trong khoảng thời gian 5 ngày rất tốt, tuy nhiên không vì thế mà họ được vung tay quá trán mà cần phải kiểm soát chi tiêu sao cho hợp lý. Những người tuổi Dậu đã có người yêu sẽ đón nhận một tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc bên nửa kia.



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Tuổi Sửu

Xem tử vi 5 ngày của 12 con giáp, tuổi Sửu có sao Tử Vi chiếu mệnh trong tuần này nên đường công danh sự nghiệp không có nhiều biến cố xảy ra, duy chỉ có điều đôi khi bạn hơi lơ là trong công việc mà thôi.

Mặc dù sự chểnh mảng chốc lát của bạn chưa gây ra điều gì đáng tiếc, nhưng không phải lúc nào bạn cũng may mắn như vậy nên đừng lặp lại điều này quá nhiều lần nhé. Nhất là khi cạnh tranh hiện tại đang rất gay gắt, chỉ một phút sơ sẩy, bạn cũng sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Tài lộc trong tuần này không quá vượng với Sửu. Cơ hội kiếm tiền vẫn chưa thực sự mở ra với bản mệnh, nếu vội vàng đầu tư vào thời điểm này, bạn có thể sẽ thua lỗ nhiều hơn dự tính ban đầu. Cho dù bạn sẵn sàng trả giá nhưng cũng không nên hoang phí tiền bạc như vậy.

Chuyện tình cảm tuy có cát tinh trợ mệnh nhưng đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng chỉ cần tình yêu vẫn còn thì cuối cùng người yêu nhau vẫn về bên nhau. Người độc thân cũng có mối duyên tình chớm nở, báo hiệu sẽ có một cuộc tình đẹp như mơ sắp bùng nổ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo