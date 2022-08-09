Đúng 5 ngày tới (10 - 14/8) thần may mắn "điểm mặt" 3 con giáp, bước chân trái sa vàng hũ, chân phải sa vào hũ bạc, cuối tháng 8 sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh", giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 11:09

Đây là thời điểm vượng phát, may mắn quấn thân, 3 con giáp này hãy chớp lấy thời cơ vàng để làm nên sự nghiệp lớn.

Tuổi Tý

Con giáp chuột có nhiều bạn bè, họ rất chân thành với mọi người, thích theo đuổi sự hoàn hảo, đặc biệt chân thành với người khác, có dũng khí làm việc gì, có nhiều ý tưởng và dám bắt tay thực hiện. Họ rất kiên cường và có sức chịu đựng.

5 ngày tới, vận may đào hoa của người tuổi Tý sẽ tăng cao, không chỉ tài lộc tăng vọt mà sự nghiệp cũng vượng phát, cả đời có phúc. Cuộc sống tự do, có nhiều người giúp đỡ thì tài lộc sung túc, những niềm vui bất ngờ liên tiếp ập đến, may mắn trời cho, mai sau con trai sẽ thành rồng, con gái thành phượng.

Đúng 5 ngày tới (10 - 14/8) thần may mắn 'điểm mặt' 3 con giáp, bước chân trái sa vàng hũ, chân phải sa vào hũ bạc, cuối tháng 8 sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh', giàu sang ngút trời - Ảnh 1
5 ngày tới, vận may đào hoa của người tuổi Tý sẽ tăng cao, không chỉ tài lộc tăng vọt mà sự nghiệp cũng vượng phát, cả đời có phúc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Vận trình tài lộc trong 5 ngày tới khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Đúng 5 ngày tới (10 - 14/8) thần may mắn 'điểm mặt' 3 con giáp, bước chân trái sa vàng hũ, chân phải sa vào hũ bạc, cuối tháng 8 sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh', giàu sang ngút trời - Ảnh 2
5 ngày tới khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những ngày đầu tháng 8, người tuổi Hợi đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách toát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay.

Trước khi khó khăn ập đến, con giáp tuổi Hợi cũng đã sẵn sàng để đón nhận. Sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp phát triển tốt hơn.

Vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên 5 ngày tới này, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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