Đa số người mệnh đều là người có tài giao tiếp, luôn biết cách thuyết phục người khác nhờ ngôn từ sắc bén và đầu óc nhanh nhạy. Do đó, dù ở bất cứ hoàn cảnh hay môi trường nào họ cũng có thể dễ dàng bắt nhịp và thích nghi với cuộc sống. Người mệnh Kim cũng là những người có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do và ghét bị ràng buộc, một khi đã quyết định điều gì sẽ tìm mọi cách để đạt được. Vì thế, trong công việc họ là người giỏi giang, quyết đoán nhưng trong chuyện tình cảm thường tỏ ra khá lạnh lùng.

- Số hợp mệnh Kim: 2, 5, 8, 6, 7

- Ngũ hành tương sinh bản mệnh: Ngũ hành Thổ

Cụ thể người mệnh Kim là những người có năm sinh âm lịch là:

- 1954 và 1955 bản mệnh Sa Trung Kim

- 1962 và 1963 bản mệnh Kim Bạch Kim

- 1970 và 1971 bản mệnh Thoa Xuyến Kim

- 1984 và 1985 bản mệnh Hải Trung Kim

- 1992 và 1993 bản mệnh Kiếm Phong Kim

- 2000 và 2001 bản mệnh Bạch Lạp Kim.

Chi tiết cách chọn sim hợp mệnh Kim Chọn số điện thoại hợp mệnh kim căn cứ ngũ hành của dãy số đối với bản mệnh

Số điện thoại hợp mệnh Kim phải là dãy số có ngũ hành tương sinh (ngũ hành Thổ) hoặc tương trợ (ngũ hành Kim) với bản mệnh của người dùng. Trong đó, dãy sim thuộc ngũ hành Thổ tương sinh với bản mệnh là tốt nhất với người dùng bản mệnh Kim bởi năng lượng tương sinh ngũ hành sẽ mang tới cho chủ nhân nhiều may mắn, thuận lợi trong vận số. Đặc biệt, nên tránh sử dụng số điện thoại thuộc ngũ hành Hỏa tương khắc với bản mệnh của người mệnh Kim, lâu dài có thể gây ra tác động tiêu cực tới sức khỏe và vận số của chủ nhân.

Xem mệnh kim hợp số điện thoại nào dựa vào âm dương tương phối

Theo học thuyết âm dương thì vạn vật muốn phát triển và duy trì ổn định phải sở hữu năng lượng âm dương ở mức tương đối cân bằng. Sim phong thủy hợp mệnh Kim và người mệnh Kim cũng không phải ngoại lệ.

Theo đó, người thuộc Dương Kim gồm các tuổi: Giáp Ngọ - 1954, Nhâm Dần - 1962, Canh Tuất - 1970, Giáp Tý - 1984, Nhâm Thân - 1992 và Canh Thìn - 2000 nên lựa chọn dãy sim tương đối cân bằng - lệch âm. Tức là dãy sim có 6 số chẵn và 4 số lẻ

Ngược lại với người thuộc Âm Kim gồm các tuổi Ất Mùi - 1955, Quý Mão - 1963, Tân Hợi - 1971, Ất Sửu - 1985, Quý Dậu - 1993, Tân Tỵ - 2001 hợp với dãy sim tương đối cân bằng lệch dương. Tức là dãy sim có 6 số lẻ và 4 số chẵn.

Lý tưởng nhất là có thể lựa chọn được dãy sim hợp mệnh Kim đạt trạng thái cân bằng âm dương tuyệt đối, tức tỷ lệ số chẵn và tỷ lệ số lẻ là 5:5.

Cách chọn sim hợp mệnh kim theo quẻ Kinh dịch

Học thuyết kinh dịch cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều tồn tại và tác động qua lại lẫn nhau theo một quy tắc nhất định, sim phong thủy hợp mệnh Kim cũng vậy. Theo đó, mỗi số điện thoại sẽ ứng với 1 quẻ chủ, 1 quẻ hỗ và ý nghĩa của quẻ dịch cũng gắn liền với tác động của sim với người dùng theo phong thủy. Cụ thể cách luận sim theo kinh dịch như sau:

- Bước 1: Chia dãy sim thành 2 phần, 5 số đầu là hạ quái và 5 số cuối là hạ quái

- Bước 2: Xác định quái bằng cách lấy tổng 5 chữ số chia cho 8, lấy số dư để xác định quái theo bảng sau:

Bước 3: Ghép thượng quái và hạ quái tạo thành quẻ chủ.

Bước 4: Quẻ hỗ được biến hào từ quẻ chủ theo quy tắc 543/432.

Dựa vào ý nghĩa quẻ dịch (quẻ chủ là trọng yếu) để xác định dãy sim hợp mệnh Kim tốt cho công việc nào: tình duyên gia đạo, tài lộc, công danh sự nghiệp hay hóa giải vận hạn. Theo đó, dãy sim hợp mệnh Kim với ứng với quẻ dịch Cát hoặc Cát hanh.

Xem số điện thoại hợp mệnh kim dựa vào cửu tinh đồ pháp

Vận dụng huyền không phi tinh vào chọn sim hợp mệnh Kim mang vượng khí, cụ thể như sau. Ở thời kỳ Hạ Nguyên vận 8 (2004 - 2023) thì dãy sim phong thủy hợp mệnh Kim phải xuất hiện số 8 ứng với sao Bát Bạch. Ở thời kỳ Hạ Nguyên vận 9 (2024 - 2043) tiếp theo thì con số mang vượng khí là số 9 ứng với sao Cửu Tử.

III. Sim hợp mệnh kim nữ và sim hợp mệnh kim nam có gì khác biệt không?

Dựa vào cách chọn sim hợp mệnh Kim giúp kích tài lộc chi tiết ở trên có thể thấy việc việc luận và chọn sim không hề xét tới giới tính nên sim hợp tuổi mệnh Kim nam mạng và nữ mạng không khác biệt. Vì thế, một số địa chỉ bói sim cố gắng đưa giới tính vào để tạo yếu tố mới lạ sẽ làm kết quả chọn sim sai lệch và không mang lại tác động đúng với mong muốn khi sử dụng.

Ví dụ Sim hợp mệnh Kim của 1 số tuổi chi tiết Sim hợp mệnh kim 1984

Người tuổi Giáp Tý thường quá cẩn trọng trong mọi việc, ngại đối đầu với mạo hiểm nên khó đạt được thành công vượt trội trong sự nghiệp. Do đó, để cải thiện vấn đề này người tuổi Giáp Tý có thể tham khảo và lựa chọn dãy sim hợp mệnh Kim 1984 tốt cho công danh sự nghiệp, như:

0705 102 389

0356 80 7667

0348 015 668

Sim hợp mệnh kim 1985

Bản tính nóng nảy, lại không giỏi giao tiếp nên chuyện tình cảm gia đình không mấy thuận lợi. Vì thế, muốn cải thiện tình trạng này thì người tuổi Ất Sửu nên lựa chọn dãy sim hợp mệnh Kim 1985 tốt cho tình duyên gia đạo gồm:

0369 055 589

0336 41 6789

0332 17 9889

Sim hợp mệnh kim 1992

Cuộc sống của người Nhâm Thân có nhiều thay đổi, khó khăn bất ngờ. Do đó, sim hợp mệnh Kim 1992 có quẻ dịch tốt giúp hóa giải vận hạn là thích hợp hơn cả. Một số dãy sim mà người sinh năm 1992 có thể tham khảo:

0348 32 6789

0395 706 666

0339 68 6789

Sim hợp mệnh kim 1993

Vận số của người tuổi Quý Dậu tương đối ổn định, tuy nhiên lại gặp nhiều khó khăn trên phương diện tiền bạc. Do đó, muốn cải biến vận số gia tăng thuận lợi thì người sinh năm 1993 có thể tham khảo sim hợp mệnh Kim 1993 tốt cho tài lộc như:

0705 393 689

0795 156 689

0776 351 386

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Kim có khả năng kích tài lộc, khai thông vận khí giúp mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Mong rằng, dựa vào hướng dẫn của xemvanmenh.net người dùng đã có thể dễ dàng lựa chọn được dãy sim hợp phong thủy và đúng với mong muốn cải biến vận số của bản thân.

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