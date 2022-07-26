Đúng 10 ngày tới (27 - 5/8), 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, về nhà đụng quý nhân, sự nghiệp như diều gặp gió, cuối năm ngủ trên đống tiền

Đúng 10 ngày tới (27 - 5/8) do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên con giáp này có nhiều cơ hội để ghi điểm trong mắt cấp trên.

Đúng 10 ngày tới (27 - 5/8), con đường kiếm tiền càng trở nên hanh thông hơn. Người làm kinh doanh có thể thu được hiệu quả từ các khoản tiền đầu tư trước đó. Nhờ vậy mà Tuất có túi tiền rủng rỉnh.

Nếu được giao nhiệm vụ khó, Tuất hãy sẵn sàng đón nhận và tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn thành tốt công việc sẽ giúp Tuất nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đặt ra từ trước. Nhờ vậy mà tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, Tuất còn có thể được thăng chức.

Người trẻ tuổi nếu biết rèn luyện bản thân thì sớm muộn cũng được nhìn nhận và đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, 10 ngày tới này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày tới của 12 con giáp dự báo tuổi Sửu gặp hung tinh Đại Hao chủ về mất mát, đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong. 10 ngày tới vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của tuổi Sửu đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm