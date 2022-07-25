5 số cuối điện thoại của bạn nói lên điều gì và cách chọn sim tài lộc

5 số cuối điện thoại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Đối với nhiều người dùng, chọn được sim 5 số cuối điện thoại đẹp có thể mang đến những cát lợi và tài lộc cho người sử dụng. Số sim này thường hình thức đẹp, ấn tượng giúp người sở hữu có thể khẳng định được bản ngã, cá tính riêng biệt của bản thân. Chính vì thế, dòng sim này được không ít người dùng quan tâm và săn tìm.

Hiện nay, có nhiều cách để xem ý nghĩa của 5 số cuối điện thoại. Tuy nhiên, bản chất của cách xem cơ bản dựa vào ý nghĩa của từng con số trong bộ 5 số cuối. Trong đó:

- Số 1 là đứng đầu

- Số 2 là bền vững

- Số 3 là tiền tài

- Số 5 là phúc hoặc sinh

- Số 6 là lộc

- Số 8 là phát

- Số 9 là trường thọ

Ngoài ra, số 4 và 7 số được hiểu theo nhiều nghĩa. Tuy nhiên, trong ý nghĩa về 5 số cuối điện thoại thì số 4 có ý nghĩa về sức mạnh và khôn ngoan, số 7 được hiểu là phất lên.

Theo đó, dựa vào ý nghĩa của từng con số, người dùng dễ dàng xem được ý nghĩa của 5 số cuối điện thoại có ý nghĩa gì, là tốt hay xấu. Cách xem này tương đối đơn giản và dễ thực hiện, cho nên bất kỳ đối tượng người dùng cũng có thể thực hiện được, ngay cả những người không có nhiều am hiểu về lĩnh vực sim số.

>>>Tuy nhiên để luận ý nghĩa sim chính xác thì quý bạn cần dựa vào tổng hòa 10 con số theo #5 yếu tố phong thủy dự báo cổ. Cụ thể mời quý bạn sử dụng phần mềm [xem sim phong thủy] của simhoptuoi.com.vn để tra cứu, phân tích dãy sim đang sử dụng.

3. Những bộ ý nghĩa 5 số cuối điện thoại tài lộc và vận may

Sở hữu sim điện thoại 5 số cuối điện thoại ý nghĩa về tài lộc cũng như vận may là mong muốn của không ít người dùng. Nổi bật là bộ đuôi điện thoại được săn đón hàng đầu hiện này như sau:

- Đuôi ngũ quý: Đây là đuôi sim có sự lặp lại 5 lần của một con số, được gọi là sim ngũ quý. Điển hình là đuôi ngũ quý 00000 (ý nghĩa khởi đầu suôn sẻ, xây dựng từ hai bàn tay trắng), ngũ quý 6 (ý nghĩa tài lộc sinh sôi không ngừng, không bao giờ cạn), ngũ quý 8 (ý nghĩa kinh doanh phát đạt, buôn bán hanh thuận),...

- Đuôi tiến lên: Là 5 con số ở đuôi số điện thoại ở dạng tiến lên. Nhắc đến bộ đuôi 5 số cuối có ý nghĩa tiến lên thì không thể bỏ qua bộ 01234 (ý nghĩa lập nghiệp tay trắng đi lên có một vợ, hai con rồi sắm nhà ba tầng và tậu xe bốn bánh), 56789 (ý nghĩa về sự thăng tiến sự nghiệp, tài lộc nên làm gì cũng tấn tới). Sở hữu một trong hai bộ này thể hiện đẳng cấp của người sở hữu.

- Đuôi thần tài: Là trong 5 số cuối điện thoại chứa cặp số mang ý nghĩa thần tài, như cặp số 39 (thần tài nhỏ) hoặc cặp số 79 (thần tài lớn). Bộ đuôi này tượng trưng cho tài chính, may mắn, của cải rủng rỉnh nhờ Thần Tài chiếu cố.

- Đuôi lộc phát: Tương tự như đuôi thần tài thì đuôi lộc phát là bộ 5 số có chứa cặp số 68 (lộc phát) hoặc 86 (phát lộc). Bộ đuôi này chủ về ý nghĩa công việc phát triển, có lộc tiền bạc, kinh doanh gặp kịp đón nhiều tài lộc.

4. Sim 5 số đuôi đẹp có đắt không?

Đây là băn khoăn của người dùng khi quan tâm đến sim điện thoại 5 số cuối đẹp. Mức giá của dòng sim này có thể từ vài trăm nghìn đồng cho tới hàng trăm triệu đồng. Bởi giá sim phụ thuộc vào mức độ đẹp:

- Sim 5 số cuối chứa cặp số thần tài, lộc phát có mức giá từ vài trăm nghìn đồng

- Sim 5 số cuối tiến lên hoặc ngũ quý là số điện thoại VIP, cho nên mức giá từ vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, có số sim siêu VIP mức giá có thể đạt tới vài tỷ đồng.

- Sim 5 số cuối đẹp kết hợp với hợp phong thủy người dùng, hay còn được gọi là sim 5 số cuối đẹp hợp phong thủy. Dãy số này cũng có mức giá không rẻ, khoảng từ vài triệu đồng trở lên.

Trên đây là những thông tin cần biết về ý nghĩa 5 số cuối điện thoại được phân tích bởi các chuyên gia tại simhoptuoi.com.vn. Người dùng có thể dựa vào những thông tin này để cân nhắc thêm về lựa chọn số sim điện thoại của bản thân. Chúc quý bạn sớm chọn được số sim cát lợi, may mắn và vạn việc thuận lợi như ý!

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