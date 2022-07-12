Đúng 3 tháng tới (8-9-10/2022), ghen đỏ mắt với 3 con giáp số hưởng được cả tiền tài lẫn danh lợi, đón Tết 2023 ngập trong nhung lụa, ai cũng phải hờn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Những tháng cuối năm nay, con giáp tuổi Thìn rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Con giáp này cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Trước đó, do không giỏi ăn nói nên việc quyến rũ người khác giới có vẻ bị trắc trở nhưng vào tháng 6, họ sẽ được đối tượng mình thích theo đuổi quyết liệt.

Trong 3 tháng tới đây, con giáp tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, tuổi Dậu là một trong những con giáp công thành danh toại trong năm 2023. Trong suốt cả năm, người cầm tinh con Gà đều có sao may mắn chiếu mệnh khiến mọi việc đều suôn sẻ. Từ đó kéo theo tài lộc đáng kinh ngạc. Nếu làm ăn kinh doanh thì tiền vào như nước, mở rộng đâu trúng đó. Nếu làm công ăn lương thì được tăng lương, thăng quan tiến chức, sếp trên trao trọng trách lớn.

Ảnh minh họa: Internet

3 tháng tới tuổi Dậu được các sao tốt lành phù hộ, những sự kiện vui vẻ, điều tốt lành lần lượt đến, chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành lấy cơ hội và gặt hái được nhiều thành quả.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 2022, năm Nhâm Dần được đánh giá là khá nhiều vất vả với trở lực với người tuổi Hợi do chịu ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế. Do đó, cuộc sống của con giáp này trong thời gian vừa qua cũng không mấy dễ chịu.

Song mọi thứ cũng không phải quá xấu với Hợi, bởi lẽ trời sinh bản mệnh vốn có sự lạc quan, kiên cường, nên dù có gặp phải gian nan trắc trở thế nào, họ cũng đều tự lực vượt qua mọi thứ.

Đặc biệt là trong 3 tháng tới, vận mệnh tuổi Hợi sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu xoay chuyển và chạy đến tuổi Hợi với tốc độ chóng mặt.

Vốn dĩ con giáp này là những người có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, họ luôn biết chính xác mình muốn gì, cần làm gì để đạt được mục tiêu. Đó là lý do họ luôn làm việc chăm chỉ, yêu cầu bản thân khắt khe để có thể chạm tay vào cái đích mà bản thân luôn mong.

Thời gian tới, tuổi Hợi nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.