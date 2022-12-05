Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2022) nhà tiên tri khẳng định 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 08:32

Vào 5 ngày này, Thần Tài 'mát tay" cưng chiều 3 con giáp, kẻ thì lên thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao. Mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Thân không buông.

Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2022) nhà tiên tri khẳng định 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, kể từ thời điểm đường công danh, tài lộc của tuổi Thân được cho là sẽ lên “như diều gặp gió” với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần. Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn.

Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2022) nhà tiên tri khẳng định 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bát Bạch bay về hướng Chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong thời điểm này . Họ là những người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan. Tuổi Mão dám nghĩ dám, sẽ phát huy được năng lực và sớm gặt hái thành quả. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này sẽ càng tiến nhanh hơn trên con đường thành công, dễ dàng đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.

Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2022) nhà tiên tri khẳng định 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này những người tuổi Mão hãy chú ý hành động chắc chắn và vững vàng, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi và sáng suốt đưa ra lựa chọn. Nếu mù quáng và bốc đồng, bản mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Trạng thái tinh thần tốt sẽ là chìa khóa giúp tuổi Mão kiếm được nhiều tiền, gia tăng thu nhập.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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