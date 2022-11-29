3 con giáp kiên nhẫn đợi đến buổi sáng ngày đầu tiên tháng 12: Đón vận đỏ như son, 'vượt vũ môn hóa rồng', tình - tiền - danh đều vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa tiến tới thành công

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 01:30

Dự đoán 3 con giáp sau gặt hái nhiều điều may mắn, các vì sao sẽ tỏa sáng rực rỡ, vạn sự thuận theo ý muốn.

 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể.

3 con giáp kiên nhẫn đợi đến buổi sáng ngày đầu tiên tháng 12: Đón vận đỏ như son, 'vượt vũ môn hóa rồng', tình - tiền - danh đều vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa tiến tới thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vận trình của người tuổi này vào tháng 12 càng thêm phần thuận lợi. Bước vào tháng cuối năm, người tuổi Mùi sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu đã đặt ra sẽ dần đạt được, người tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh và tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, có khả năng độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, họ thích sáng tạo và tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. 

3 con giáp kiên nhẫn đợi đến buổi sáng ngày đầu tiên tháng 12: Đón vận đỏ như son, 'vượt vũ môn hóa rồng', tình - tiền - danh đều vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa tiến tới thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết, theo đó được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Cuối năm nay, tuổi Ngọ không thành Rồng cũng thành Phượng.

Tuổi Mão

Các bạn sinh năm Mão bắt đầu vào thời điểm này sẽ được các sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ từng bước hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống như mong muốn. Trong những ngày tới, được sự hỗ trợ của các sao tốt, vận khí hanh thông, sự nghiệp hanh thông.

3 con giáp kiên nhẫn đợi đến buổi sáng ngày đầu tiên tháng 12: Đón vận đỏ như son, 'vượt vũ môn hóa rồng', tình - tiền - danh đều vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa tiến tới thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, may mắn được ngũ hành tương sinh ủng hộ nên phương diện tình cảm của người tuổi Mão khá suôn sẻ. Tình cảm của các cặp đôi càng ngày càng trở nên bền chặt hơn. Vượt qua nhiều thử thách trước đó, bạn và người ấy dần thấu hiểu đối phương hơn và quyết tâm để bảo vệ mối quan hệ của mình đến cùng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Những người thuộc 3 con giáp sau vận trình hứa hẹn có sự thay đổi tích cực, không những sự nghiệp thăng hoa mà tài lộc của họ cũng sẽ rủng rỉnh, vượng phát.

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