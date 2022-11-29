3 con giáp kiên nhẫn đợi đến buổi sáng ngày đầu tiên tháng 12: Đón vận đỏ như son, 'vượt vũ môn hóa rồng', tình - tiền - danh đều vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa tiến tới thành công

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể.

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Theo tử vi, vận trình của người tuổi này vào tháng 12 càng thêm phần thuận lợi. Bước vào tháng cuối năm, người tuổi Mùi sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu đã đặt ra sẽ dần đạt được, người tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh và tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao của mọi người.