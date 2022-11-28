Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu hai tay, sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 09:30

3 con giáp may mắn vào khung giờ này gọi tên ai? Ai là người hưởng hết mọi điều tốt đẹp, cả ngày làm việc gì cũng thành công? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu khung giờ này tử vi nói rằng những người tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu hai tay, sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần trước. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

 Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ khung giờ này có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu hai tay, sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, người tuổi Sửu vẫn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Bản mệnh có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kỳ khoa học nên dù có bận rộn đến đâu thì Sửu cũng vẫn giải quyết trơn tru.

Bên cạnh đó, Sửu còn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Chính nhờ vậy mà Sửu không hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. Người tuổi Sửu đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Bôn ba sóng gió bao ngày, đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu hai tay, sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ khung giờ này sẽ có cơ hội lớn đến với Sửu. Nắm bắt tốt thì Sửu sẽ chứng minh được năng lực, khẳng định được vị trí của mình. Không chỉ có công việc mà chuyện tình cảm cũng rất may mắn. Những người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng đón nhận, biết đâu Sửu sẽ tìm được người chân thành với mình.

 * Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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