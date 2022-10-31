Đúng 3 ngày đầu tháng (1- 3/11): Trời thương Phật độ, 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn phủ khắp người, trúng số ào ào vào nhà, giàu to đến nỗi ai cũng nể

Thời gian này, vận may đến gần, thần phật cũng ban tài phát lộc. May mắn Dậu dần tạm biệt với những vận xui, cuộc sống sẽ từng bước ổn định và tạo lập được những thành tựu rực rỡ của riêng mình.

Đúng 3 ngày đầu tháng (1- 3/11) những người tuổi Dậu có những thuận lợi nhất định. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu ăn nên làm ra, tiền chảy vào túi ào ạt, nếu biết nắm bắt và tận dụng thì có thể đổi đời nhanh chóng.

Người tuổi Thìn vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Thìn đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tuổi Thìn là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông.

Đúng 3 ngày đầu tháng (1- 3/11), người tuổi Thìn cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 ngày đầu tháng (1- 3/11), người tuổi Thìn cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ đúng 3 ngày đầu tháng (1- 3/11). Con giáp này có thêm nguồn thu nhờ nghề tay trái, thậm chí có người còn trúng thưởng. Bạn còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng trôi chảy. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, con giáp này đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ.

Ngoài ra, may mắn là vận trình tình duyên của bạn cũng có khởi sắc hơn đôi chút trong thời gian tới. Giữa hai bạn dần tìm được tiếng nói chung, những chia sẻ đã giúp cho đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm