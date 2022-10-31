Đúng tháng 11/2022, may mắn ùa đến, 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi được Phật thương tình, đầu tư trúng lớn, kiếm khoản tiền khủng, xóa sạch nợ nần

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 16:16

Đúng tháng 11/2022, 3 con giáp sau đây được dự báo rất may mắn, xóa sạch nợ nần, hết đói hết khổ.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con rắn, theo tử vi 12 con giáp, tháng 11/2022 Tỵ sẽ đánh phá thành công mọi âm mưu đen tối của tiểu nhân hãm hại. Tử vi 12 con giáp bất ngờ khi họ lại được quý nhân phù trợ nên hỉ sự liên miên, tinh thần sảng khoái, dồn dập ý tưởng và dạt dào sáng kiến.

Nhờ tương hợp Thái Tuế, vận khí lên hương, người tuổi Tỵ sẽ đứng đầu thiên hạ, được lộc tài vận, làm ăn khấm khá. Vạn sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, làm gì được nấy khiến cho họ dễ dàng kiếm tiền như trở bàn tay.

Đúng tháng 11/2022, may mắn ùa đến, 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi được Phật thương tình, đầu tư trúng lớn, kiếm khoản tiền khủng, xóa sạch nợ nần - Ảnh 1
Người cầm tinh con rắn, theo tử vi 12 con giáp, tháng 11/2022 Tỵ sẽ đánh phá thành công. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp và chuyện tình ái, hạnh phúc gia đình với con giáp này cũng vì thế mà có nhiều thay đổi ngoạn mục. Những ai trước giờ nhìn họ chỉ bằng một con mắt sẽ phải thay đổi thái độ hoàn toàn, nhất là những con giáp sinh tháng lẻ trong năm, phất quá nhanh và mạnh.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần thường thật thà, ngay thẳng. Họ sống lạc quan, có chí tiến thủ, dù gặp khó khăn cũng không ngừng vươn lên.

Đa phần con giáp tuổi Dậu đều mạnh mẽ, can đảm, nhiệt tình và thân thiện. Người tuổi này sống hòa đồng, không ngại giúp đỡ mọi người. Cũng bởi thế mà người tuổi này vượng vận quý nhân, dễ gặp được người tốt.

Đúng tháng 11/2022, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu khởi sắc thấy rõ. Con giáp này gặp nhiều may mắn, ngày một thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, được dự đoán sẽ trở thành đại phú gia.

Đúng tháng 11/2022, may mắn ùa đến, 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi được Phật thương tình, đầu tư trúng lớn, kiếm khoản tiền khủng, xóa sạch nợ nần - Ảnh 2
Đúng tháng 11/2022, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu khởi sắc thấy rõ. Con giáp này gặp nhiều may mắn, ngày một thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người làm công ăn lương, sự nghiệp bắt đầu đi đúng hướng. Mọi chuyện trong cuộc sống của con giáp này đều suôn sẻ, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Tuổi Sửu

Đúng tháng 11/2022, may mắn và vận hạn của tuổi Sửu đan xen với nhau. Nếu như vào dịp cuối năm, tuổi Sửu gặp được những may mắn trời cho, nhất là từ tháng 11 đến tháng 12, càng về cuối năm, cuộc sống của họ lại càng khởi sắc.

Những xui xẻo đeo bám họ trong thời gian qua sẽ dần dần chấm dứt, tuổi Sửu dần trở lại phong độ của dịp đầu năm, sự nghiệp không những phát triển vững chắc, mà tiền kiếm được cũng ngày một nhiều hơn, đặc biệt là những người làm về kinh doanh.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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