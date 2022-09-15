Đúng 20h ngày 16/9: 2 giáp vận đỏ như son tài lộc phát triển như vũ bão, 1 con giáp hết thời may mắn

Từ giờ cơ hội phát tài sẽ tới với Tuất. Theo đó, con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất trong năm nay. Dù là người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Tuất cũng cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Điềm lành kéo đến, bản mệnh sẽ liên tục đón tin vui và có người giúp đỡ trong mọi tình huống. Đặc biệt, Tuất sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mỹ mãn.

Vào đầu năm, tài vận của con giáp tuổi Hợi bị đình trệ, gặp nhiều trắc trở trong mọi việc. Tuy nhiên bắt đầu từ giữa tháng 9 trở đi đến hết năm 2022, tuổi Hợi sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước, áp lực công việc giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, phát huy hết khả năng, đầu tư hợp lý thì chắc chắn sẽ thu về thành công đáng mong ước.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trời sinh là những con người thông minh, lanh lẹ bậc nhất trong số 12 con giáp với khả năng thích nghi cực tốt với những môi trường mới. Chính vì vậy, tuổi Tý luôn dễ dàng nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình. Nổi tiếng chắc tay, quản lý chi tiêu xuất sắc nên người tuổi Tý càng sống thì càng giàu, hiếm khi rơi vào cảnh túng quẫn. Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần là 1 năm rất may mắn và hanh thông cho người tuổi Tý, hầu như họ làm gì cũng có thần tài trợ giúp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, từ đầu tháng 8 đến nửa đầu tháng 9 là thời kỳ may mắn đỉnh cao cho người tuổi Tý, nếu nỗ lực, chăm chỉ và biết tận dụng cơ hội, họ có thể trở thành đại gia, có cuộc sống đầy đủ, sung túc khiến người khác phải nể phục.

Nhưng giữa tháng 9 trở về sau, con đường tài vận của người tuổi Tý sẽ càng kém đi, các cơ hội làm giàu cũng ít dần, nên phải cẩn trọng trong đầu tư tài chính.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.