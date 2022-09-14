Từ vi 7 ngày sau: Top 3 con giáp đón nhận tài lộc vô biên, làm gì cũng thuận, hồng phúc rợp trời, người người ghen tị đỏ mắt

Dậu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Người tuổi Dậu sắp tới có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Dậu nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc. Con giáp này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thời gian này phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến tới tấp. Hợi hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong thời gian này là điểm sáng đối với người tuổi Hợi, những nguồn thu trong thời gian này của con giáp này chỉ có tăng tiến chứ chẳng hề thụt giảm đi. Hợi gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Hợi khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho con giáp này đi đến thành công.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.