Từ giờ đến cuối tháng 9: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, tài lộc nở hoa, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 15:38

3 con giáp may mắn này chuẩn bị tinh thần gánh lộc về nhà, tiền bạc bội thu trong thời gian từ giờ đến cuối tháng 9.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc cuối tháng 9/2022 này. Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Có thể thấy, vận may của bản mệnh đang lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người làm công chức sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Từ giờ đến cuối tháng 9: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, tài lộc nở hoa, bội thu tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này, tuổi Mão sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Đặc điểm trời sinh của những người tuổi Thìn là rất hào sảng, chịu chơi, tính cách khoáng đạt. Những người tuổi này không hay để ý chấp nhặt người khác và rất đáng tin cậy. Một khi đã đam mê và yêu thích thứ gì, họ có thể dành cả tâm huyết của mình cho thứ đó mà không quan tâm đến những điều xung quanh. Mang trong người sự thông minh, bản tính kiên định, độc lập, do đó người tuổi Thìn hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác nếu như không thật cần thiết.

Từ giờ đến cuối tháng 9: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, tài lộc nở hoa, bội thu tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm Nhâm Dần 2022 được đánh giá là một năm nhiều biến động sóng gió, tai ương, bấp bênh với tuổi Thìn do bước vào năm hạn Tam Tai đầu tiên. Vào đầu năm, được cho là thời kỳ khủng hoảng nhất với người tuổi Thìn, nếu không tính toán kỹ lưỡng rất có thể rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất. 

Còn đây là giai đoạn nở hoa nhất với người tuổi Thìn, đây là thời gian mà những người tuổi Thìn tìm lại chính mình, tìm lại đúng những gì mình vốn có. Chính Tài gõ cửa cũng chính là lúc con giáp này gặt hái được tài lộc như mong muốn. 

Tuổi Tý

Từ đây đến cuối tháng 9, người tuổi Tý sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Tý.

Từ giờ đến cuối tháng 9: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, tài lộc nở hoa, bội thu tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường công việc, có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong cuộc sống kinh doanh, người tuổi Tý gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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