Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), đắc tài đắc lộc đắc hỷ, 3 con giáp phát đạt hơn người, công danh rộng mở, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 19:48

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), 3 con giáp này hưởng nhiều hồng phúc nên công danh sự nghiệp thăng hoa, cuộc đời suôn sẻ, tài lộc tấn tới.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người cầm tinh con trâu thường là người hiền lành, chịu khó, bền bỉ và kiên trì. Trong cuộc sống, con giáp này sống tình nghĩa, chân thành, biết trước biết sau nên được nhiều người yêu quý.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội khẳng định bản thân. Nhờ nỗ lực hết mình, bạn tự mình vượt qua khó khăn, đạt được thành tích đáng kể trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu nếu kinh doanh buôn bán thì việc làm ăn ngày càng phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), đắc tài đắc lộc đắc hỷ, 3 con giáp phát đạt hơn người, công danh rộng mở, trúng số độc đắc - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi dễ gần và thường được lòng mọi người, đi đến đâu cũng luôn miệng nở nụ cười. Họ thường không để bụng chuyện gì lâu, không thích xung đột và sẽ thiên về hướng xử lý dĩ hoà vi quý. Đó cũng là lý do người tuổi Hợi thường rất được quý mến, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10) sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Hợi khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, những việc liên quan đến tiền của người tuổi Hợi sẽ dễ thành công, người làm việc trong ngành nghề nào cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), đắc tài đắc lộc đắc hỷ, 3 con giáp phát đạt hơn người, công danh rộng mở, trúng số độc đắc - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10) sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn nhanh nhẹn, khôn khéo hơn người. Họ là người học sâu, hiểu rộng, phản ứng nhanh và có khả năng thích ứng, thích nghi mạnh mẽ. Không những vậy, con giáp này còn được biết đến với tinh thần lạc quan, giàu ý chí vươn lên. Khi gặp khó khăn, nghịch cảnh, người tuổi Tỵ vẫn không nản lòng nhụt chí.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), đắc tài đắc lộc đắc hỷ, 3 con giáp phát đạt hơn người, công danh rộng mở, trúng số độc đắc - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần (1, 2/10), tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp được Thần Tài và Quý Nhân hậu đãi nên công danh thành toại, tiền của đầy nhà.

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