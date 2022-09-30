Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp được Thần Tài và Quý Nhân hậu đãi nên công danh thành toại, tiền của đầy nhà.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người vui vẻ và sôi nổi, thích kết giao bạn bè, là người quảng giao, có bạn bè tứ phương, nơi đâu cũng có. Tuổi này tính tình nghĩa hiệp, trọng tình cảm, họ có thể sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì bạn bè. Tuổi này rất hay giúp đỡ bạn bè nên được nhiều người yêu mến.

Đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, người tuổi Tuất vượng vận quý nhân, vô cùng may mắn và tìm được những mối làm ăn tốt, được giới thiệu cho những cơ hội ngàn năm có một. Hãy nhanh chóng nắm bắt, tận dụng thời cơ để làm giàu nhé!

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, người tuổi Tuất vượng vận quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp.

Ngoài ra tuổi Ngọ còn gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa đã có thể giúp họ thăng hoa rực rỡ. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Ngọ ít nhất xây dựng được cơ ngơi bền vững, nếu không cũng kiếm được khoản tiền lớn để dành kinh doanh làm ăn.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, người tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Những tháng trước tuổi Tỵ gặp không ít trắc trở, đặc biệt con đường tài chính và công việc có nhiều biến động. Tuy nhiên, thời gian tới đây mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Cụ thể, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng. Công việc của tuổi Tỵ sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, ngoài ra tuổi Tỵ còn gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ giúp tuổi Tỵ cải thiện khó khăn còn tồn đọng và giúp đỡ phát triển sự nghiệp.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 11 giờ trưa ngày 1/10/2022, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp sự nghiệp thành toại, cuộc sống sung túc, may mắn phát tài

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp sự nghiệp thành toại, cuộc sống sung túc, may mắn phát tài

Tử vi 12 con giáp cho thấy, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022 3 con giáp này công thành danh toại, giàu sang như ý, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 1/10/2022 tử vi ngày 1/10 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 2 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10