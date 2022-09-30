Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp sự nghiệp thành toại, cuộc sống sung túc, may mắn phát tài

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 09:48

Tử vi 12 con giáp cho thấy, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022 3 con giáp này công thành danh toại, giàu sang như ý, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, cuộc sống tuổi Mão sẽ có chuyển biến bất ngờ. Có những người tuổi Mão vẫn chưa tìm được cơ hội đổi đời, thì từ giữa năm trở đi, vận may bất ngờ lội ngược dòng.

Theo tử vi 12 con giáp, những dự định còn dang dở sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp từ giai đoạn này trở đi. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ định hướng được sự nghiệp, tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp sự nghiệp thành toại, cuộc sống sung túc, may mắn phát tài - Ảnh 1
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, cuộc sống tuổi Mão sẽ có chuyển biến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Thìn có tài năng vượt trội, ưu tú xuất sắc, họ vừa có học lực, vừa có năng lực, lại vừa có kinh nghiệm. Tuổi này đặc biệt có số hưởng phúc từ quý nhân phù trợ, nhiều lần gặp may mắn, nhiều lúc gặp nạn đều có người giúp đỡ.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, người tuổi Thìn sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu như bạn đang làm công việc kinh doanh, việc mua bán của tuổi Thìn cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông, dễ kiếm tiền tỷ trong tay.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp sự nghiệp thành toại, cuộc sống sung túc, may mắn phát tài - Ảnh 2
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, người tuổi Thìn sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, tuổi Hợi không những được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, mọi thứ sẽ ổn định hơn, công việc hanh thông kéo theo tài vận dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, hãy bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt, cuộc sống có thể thăng hoa từ đây. Hiện tại mọi thứ vẫn còn đang chưa ổn định, nhưng nếu tuổi Hợi biết sắp xếp thì sớm muộn gì cũng phát tài giàu có.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp sự nghiệp thành toại, cuộc sống sung túc, may mắn phát tài - Ảnh 3
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022, tuổi Hợi không những được quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (30/9/2022), THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG, 3 con giáp may mắn trúng vàng, tiền tài thi nhau kéo đến

Đúng 16 giờ chiều mai (30/9/2022), THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG, 3 con giáp may mắn trúng vàng, tiền tài thi nhau kéo đến

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 16 giờ chiều mai (30/9/2022), 3 con giáp có cơ hội làm giàu đổi đời, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi thứ Bảy tử vi ngày 1/10/2022 tử vi ngày 1/10 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10