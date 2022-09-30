Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp khởi đầu phát đạt, kết thúc thắng lợi, giàu sang viên mãn, tấn tài tấn lộc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 10 này, 3 con giáp may mắn thành công vang dội, tiền tiêu hoài không hết, của cải bạt ngàn, ăn nên làm ra.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp có nói, trước nay con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ luôn khá hanh thông. Thậm chí, dù có gặp phải khó khăn thì cứ vào thời điểm then chốt, cần một bước chuyển ngoặt cứu mình thì họ lại may mắn gặp được quý nhân.

Theo tử vi tháng 10, người tuổi Tỵ gặp được quý nhân, dẫn lối cho bản mệnh đi đến thành công. Bên cạnh đó, đường tài lộc của con giáp này đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, bản mệnh cũng sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Do đó, những người tuổi Tỵ hãy nắm bắt lấy cơ hội này để đổi đời trong thời gian tới.

Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp khởi đầu phát đạt, kết thúc thắng lợi, giàu sang viên mãn, tấn tài tấn lộc - Ảnh 1
Theo tử vi tháng 10, người tuổi Tỵ gặp được quý nhân, dẫn lối cho bản mệnh đi đến thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, họ là những người mưu cầu quyền lực và sự giàu có. Người tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi và luôn tự tin vào bản lĩnh của mình. Vì vậy, cuộc sống của họ sẽ viên mãn cả tình lẫn tiền.

Tử vi tháng 10 có nói, vận may tuổi Thìn mới lội ngược dòng. Những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện thì thời gian tới mọi thứ bất ngờ hanh thông. Ngoài ra, tuổi Thìn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố không ngừng, càng làm việc càng thành công, tài vận ồ ạt chạy vào túi.

Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp khởi đầu phát đạt, kết thúc thắng lợi, giàu sang viên mãn, tấn tài tấn lộc - Ảnh 2
Tử vi tháng 10 có nói, vận may tuổi Thìn mới lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tháng 10, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, những tháng đầu năm tuy chưa khởi sắc nhưng từ giờ trở đi thì mọi chuyện đều hanh thông.

Tháng 10 này, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi, ai làm công ăn lương thì có khả năng được thăng quan tiến chức, ai kinh doanh cũng sẽ tìm được đối tác tiềm năng, đầu tư lời nhiều.

Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp khởi đầu phát đạt, kết thúc thắng lợi, giàu sang viên mãn, tấn tài tấn lộc - Ảnh 3
Theo tử vi tháng 10, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 1/10/2022 3 con giáp này công thành danh toại, giàu sang như ý, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

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