Đúng 18h08p hôm nay 29/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, thu nhập khả quan, chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền

Người Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Thìn nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Nửa kia của bạn là một người biết thông cảm, bao dung, vì thế mà bạn luôn sẵn sàng chia sẻ những tâm sự của mình với người ấy. Nhờ có đối phương, bạn có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về mọi việc, không rơi vào thế bế tắc trong cuộc sống.

Mộc sinh Hỏa cho thấy người tuổi Thìn có một gia đình đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Gia đình chính là nơi truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng, đồng thời cùng tiếp thêm dũng khí để bạn đối diện với khó khăn.

Mộc sinh Hỏa cho thấy người tuổi Thìn có một gia đình đầm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 29/10/2022 hôm nay, công việc của tuổi Dần có những bước tiến triển đáng kể. Nhờ đầu óc minh mẫn, thông minh, bản mệnh có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề.

May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện giúp tuổi Dần nhận ra những định hướng phù hợp trong tương lai. Hãy lập ra những kế hoạch phù hợp với năng lực nhưng cũng không kém phần thách thức, như vậy, bản mệnh sẽ nhanh chóng tiến xa hơn nữa.

Vận trình tình cảm cũng vượng sắc. Hỏa sinh Thổ giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương cho mình. Có thể thấy, bản mệnh có nhiều hơn một cơ hội để tìm được người thương.

Vận trình tình cảm cũng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Tinh thần làm việc trách nhiệm cùng với khả năng ứng phó tốt trước những tình huống bất ngờ là yếu tố khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao đấy.

Người tham gia thi cử cũng dễ dành được thành tích tốt, cốt là bạn tập trung vào làm bài thi để có thể phát huy đúng trình độ của mình. Kết quả của bạn có thể khiến cho những ban giám khảo khó tính tính nhất cũng phải ngạc nhiên.

Người đã có gia đình dần biết cách trân trọng những gì mà mình đang có. Mỗi khi có công to việc lớn, bản mệnh đều nhớ trao đổi, thảo luận với nửa kia. Cũng nhờ vậy, hai người tránh được nhiều hiểu lầm không đáng có, trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ.

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo