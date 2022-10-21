Đúng 18h08p hôm nay 21/10, 3 con giáp này lọt mắt xanh CÁT THẦN, 'ngồi không' cũng ngập phước lành, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, thăng hoa thuận lợi, tình - tiền sung túc sung túc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 21/10/2022, tuổi Sửu nhờ gặp cục diện tam hợp nên đường công danh sự nghiệp khởi sắc hơn nhiều, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp và có được sự ổn định. Bản mệnh chỉ cần làm theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đó sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Đường tình duyên tươi sáng vô cùng. Tình yêu đến một cách bất ngờ, tình cảm của người ấy dành cho con giáp này mưa dầm thấm lâu. Bản mệnh đã rung động từ lâu rồi nhưng lại không nhận ra sớm mà thôi.

Vận tài lộc cũng dồi dào, tuổi Sửu có thêm một số khoản thu bất ngờ, có thể đến từ công việc phụ, nghề tay trái. Nếu con giáp này theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì doanh thu tăng tiến không ngừng nghỉ, tiền bạc thu về đủ để bản mệnh chi tiêu cho cuộc sống hiện tại và tích lũy cho tương lai.

Vận tài lộc cũng dồi dào, tuổi Sửu có thêm một số khoản thu bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 21/10/2022, tuổi Dần có một sự nghiệp ổn định, đường công danh khá tươi sáng. Con giáp này được đáng giá cao về năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình cho công việc, có thể coi đây là cơ hội để bản mệnh thăng tiến trong tương lai gần.

Theo tử vi hàng ngày 21/10/2022, Chính Tài xuất hiện giúp cho tình hình tài chính của con giáp tuổi Dần được cải thiện đáng kể. Nếu bạn cho rằng số tiền này bạn may mắn có được thì nghĩa là bạn đang không đánh giá năng lực của mình rồi. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại, có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà bạn nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng/vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để hẹn hò nhé người tuổi Dần đang độc thân.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 21/10/2022, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão khá thuận lợi, công việc cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh thể hiện được tài năng trong tình huống cấp bách nên được cấp trên tín nhiệm, từ đó trao cho những cơ hội chứng minh năng lực tốt hơn.

Thiên Tài hỗ trợ cho người tuổi Mão về tiền bạc trong thời gian này, nếu bạn nhờ sự hỗ trợ của ai đó thì sẽ dễ dàng được nhận lời hơn là bạn nghĩ đấy. Một số khó khăn liên quan tới tiền bạc của bạn cũng dễ dàng được tháo gỡ hơn bao giờ hết.

Về vận tình cảm tuổi Mẹo bình an thuận lợi. Bạn sống rất lạc quan và yêu đời, khiến mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sức sống dồi dào ấy. Đối với anh em, bạn bè người thân thì hữu tình hữu ý nên hòa thuận, nhân ái. Người có gia đình càng thêm yêu con cái, coi trọng cha mẹ hai bên.

Về vận tình cảm tuổi Mẹo bình an thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo