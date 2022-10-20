Đúng 18h chiều nay (20/10), 3 con giáp hứng trọn may mắn, phú quý hơn người, trúng số độc đắc 100 tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:24

3 con giáp tiền bạc đổ ào trước cổng, hứng trọn lộc trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, tài vận thăng hoa, tự làm đại gia.

Tuổi Sửu

Sửu thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Sửu biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ.

Đúng 18h chiều nay, đường tài lộc của tuổi Sửu có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Sửu có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Sửu có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.

Người tuổi Sửu làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Sửu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Đúng 18h chiều nay (20/10), 3 con giáp hứng trọn may mắn, phú quý hơn người, trúng số độc đắc 100 tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tỷ về tay - Ảnh 1
Đúng 18h chiều nay, đường tài lộc của tuổi Sửu có sự thay đổi tích cực, vận trình của con giáp này ngày một lên hương. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Tử vi thời gian này chỉ rõ, người tuổi Thân làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Thân sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Đúng 18h chiều nay, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Thân bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Thân ngày càng hưng thịnh, phú quý. Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Thân sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ.

Ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thân sẽ thuận lơi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá. Sự nghiệp phơi phới, phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Đúng 18h chiều nay (20/10), 3 con giáp hứng trọn may mắn, phú quý hơn người, trúng số độc đắc 100 tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tỷ về tay - Ảnh 2
Người tuổi Thân làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây, vận may của người tuổi Thân sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết tuổi Mùi được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát Trong thời gian này những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức cuộc sống vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trên con đường tài lộc Mùi sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người.

Đúng 18h chiều nay, vận trình của tuổi Mùi bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống. 

Mùi có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Con giáp sẽ có quý nhân phù trợ, giúp sức để đạt được thành công ngoài sức mong đợi trong vận trình công nghiệp, sự nghiệp. Tiền tài cũng thuận theo công việc, do vậy, Mùi có thể thu được tiền bạc trong khoảng thời gian tới, sự sung túc của con giáp này khiến nhiều người ghen tị.

Đúng 18h chiều nay (20/10), 3 con giáp hứng trọn may mắn, phú quý hơn người, trúng số độc đắc 100 tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền tỷ về tay - Ảnh 3
Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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