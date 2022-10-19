Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10/2022), 3 con giáp số đỏ may mắn hốt bạc, đổi đời trong gang tấc, sự nghiệp như mọc cánh, quơ tay ôm trọn hết của cải trời ban

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 18:16

3 con giáp đổi đời thành công, phất lên như diều, trúng số dễ như chơi, ôm cục tiền trong tay, nửa đời sau phú quý an nhàn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể liệt vào nhóm những người có tính cách 7 phần bình tĩnh, 3 phần bốc đồng, không hoàn toàn là những người có thể xử trí mọi việc theo lý trí. Có những lúc bạn sẽ bị sự nóng vội nhất thời làm cho quay cuồng khiến mất bình tĩnh, đẩy bản thân rơi vào thế bí. Song may mắn là con giáp này vẫn có thể dựa vào khả năng của bản thân để khôi phục lại trạng thái bình thường.

Đúng 10 ngày tới (20/10 - 29/10), tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Con giáp sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

Con đường hậu vận của người tuổi Mão sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, con giáp này được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của tuổi Mão dần được cải thiện và nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội trúng số độc đắc, giàu to là rất cao.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10/2022), 3 con giáp số đỏ may mắn hốt bạc, đổi đời trong gang tấc, sự nghiệp như mọc cánh, quơ tay ôm trọn hết của cải trời ban - Ảnh 1
 Con giáp sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách độc lập, thông minh và luôn biết tự mình vươn lên trong cuộc sống. So với những con giáp khác, người tuổi Dần tuy không phải sinh ra trong gia đình quá sung túc giàu có nhưng họ cũng không phải có xuất thân nghèo khổ. Người tuổi Dần vốn được trời ban cho sự tự lập, biết phát huy những ưu điểm vốn có để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Tử vi dự báo, đúng 10 ngày tới (20/10 - 29/10), cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Trong thời gian tới, tuổi Dần không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Với những gì mà Dần đã cố gắng và nỗ lực thì Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Vốn mang mệnh giàu có, Dần dễ dàng tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. May mắn và sự chuyển vận sẽ đến vào trong giai đoạn này nên tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10/2022), 3 con giáp số đỏ may mắn hốt bạc, đổi đời trong gang tấc, sự nghiệp như mọc cánh, quơ tay ôm trọn hết của cải trời ban - Ảnh 2
Trong thời gian tới, tuổi Dần không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, đúng 10 ngày tới (20/10 - 29/10), người tuổi Tý sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống có những bước tiến tích cực. Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Tý gánh tài lộc về nhà vô cùng sung túc. Theo đó, người tuổi Tý nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc đều được giải quyết, công việc thăng tiến.

Cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, Tý sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương. Từ giai đoạn này trở đi, các nàng chuột còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. 

Con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc, gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi. Trong giai đoạn này, tuổi Tý có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. Cuộc sống của con giáp may mắn tuổi Tý ngày càng khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10/2022), 3 con giáp số đỏ may mắn hốt bạc, đổi đời trong gang tấc, sự nghiệp như mọc cánh, quơ tay ôm trọn hết của cải trời ban - Ảnh 3
Con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc, gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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