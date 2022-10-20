Chiều nay, thứ Năm ngày 20/10/2022, TOP 3 con giáp thoát số khổ, vận may trùng phùng, vừa tránh được họa lớn vừa trúng số độc đắc, dư dả tiền bạc đầy két, nhà lầu xe hơi chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:10

3 con giáp thoát nghèo thoát khổ, tay trái ôm vàng, tay phải thu bạc, vận đỏ sáng bừng, cuộc sống phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là người thông minh, nhanh nhạy và luôn có nhiều bạn bè xung quanh. Thời gian trước, vận may chưa đến với Mão, tiền bạc làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không giữ được. Công việc cũng chẳng đâu vào đâu, không thỏa mãn. Tuy nhiên, theo tử vi học, chẳng cần biết lúc trước vất vả bao nhiêu nhưng kể từ chiều nay, Mão sẽ tạo ra bước đột phát lớn trong sự nghiệp, vươn lên thành công.

Đúng chiều nay là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Mão. Tuổi Mão gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc từ công việc đến chuyện tình duyên. Con đường công danh của con giáp này ngày càng rộng mở. Bản mệnh chỉ cần mạnh dạn tiến lên phía trước và không ngừng phấn đấu thì có thể gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm bội tiền vào cuối năm nay. Trong tương lai, tuổi Mão sẽ thoát nghèo cho dù hiện tại có khó khăn bao nhiêu đều có thể giải quyết ổn thỏa. Cuộc sống sẽ thăng hoa, phong phú nên chẳng mấy chốc Mão sẽ vượt xa những người xung quanh về tiền tài.

Chiều nay, thứ Năm ngày 20/10/2022, TOP 3 con giáp thoát số khổ, vận may trùng phùng, vừa tránh được họa lớn vừa trúng số độc đắc, dư dả tiền bạc đầy két, nhà lầu xe hơi chờ sẵn - Ảnh 1
Đúng chiều nay là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Mão, con giáp gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc từ công việc đến chuyện tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Dậu được trời phú có tài năng đặc biệt và tính cách quyết đoán. Họ cũng luôn có mục tiêu trong cuộc sống và cố gắng đạt được điều đó. Đúng chiều nay, tuổi Dậu sẽ sớm đạt được những gì mình mong ước bấy lâu. Nhờ vận may và phước lành trời ban, Dậu sẽ gặt hái thành công, ăn nên làm ra, không còn phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Vận trình của tuổi Dậu có nhiều khởi sắc. Bản mệnh sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp này tiếp cận được với những cơ hội làm giàu, phát tài. Đối với họ, con đường sự nghiệp vẫn đang tiếp tục rộng mở, chỉ cần mạnh mẽ bước tiếp thì chuyện kiếm tiền không khó.

Tử vi chỉ rõ, Dậu sẽ giải quyết được mọi khủng hoảng về tài chính nhờ Thần Tài theo gót. Nhìn chung, tuổi Dậu làm gì cũng suôn sẻ, tài khoản tăng lên từng giờ. Con giáp có thể thay đổi cuộc sống một cách ngoạn mục, từ giờ trở đi sẽ có tiền của để trang trải mọi thứ và tận hưởng cuộc sống thoải mái sung túc.

Chiều nay, thứ Năm ngày 20/10/2022, TOP 3 con giáp thoát số khổ, vận may trùng phùng, vừa tránh được họa lớn vừa trúng số độc đắc, dư dả tiền bạc đầy két, nhà lầu xe hơi chờ sẵn - Ảnh 2
Nhờ vận may và phước lành trời ban, Dậu sẽ gặt hái thành công, ăn nên làm ra, không còn phải đau đầu về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, Tuất là một trong những con giáp cực kỳ thông minh, nhạy bén. Chiều nay, vận mệnh tuổi Tuất được dự đoán thăng hoa rực rỡ. Đặc biệt, Tuất sẽ được thăng quan tiến chức, công việc kinh doanh kiếm được nhiều tiền của. Cuộc sống từ đây bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Vận may của tuổi Tuất sẽ chuyển biến đột ngột theo hướng tích cực. Tuổi Tuất được ví như "chuột sa chĩnh gạo", Thần Tài rót lộc vào nhà. Người tuổi Tuất sẽ làm đâu thắng đó, tiền tài cứ thế thăng hoa như diều gặp gió. Thời gian tới, tuổi Tuất có thể vượt qua mọi sóng gió, tiền tiêu rủng rỉnh và tha hồ tận hưởng phúc đức đến hết năm sau.

Tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, chuyện kiếm tiền ngày một suôn sẻ. Cuộc sống của con giáp này được cải thiện nên người thân cũng được hưởng lây. Những kế hoạch, dự định trước đây của con giáp này sẽ gặt hái được thành công đáng kể nhờ sự ủng hộ và giúp sức của những người thân, đồng nghiệp. Các khoản thu nhập của tuổi Tuất tăng lên mang đến một cuộc sống thoải mái.

Chiều nay, thứ Năm ngày 20/10/2022, TOP 3 con giáp thoát số khổ, vận may trùng phùng, vừa tránh được họa lớn vừa trúng số độc đắc, dư dả tiền bạc đầy két, nhà lầu xe hơi chờ sẵn - Ảnh 3
Tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, chuyện kiếm tiền ngày một suôn sẻ, cuộc sống của con giáp này được cải thiện nên người thân cũng được hưởng lây - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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