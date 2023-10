Tuổi Sửu

Thời gian vừa qua, tuổi Sửu đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy họ hứa hẹn sẽ có được những gì mà mình mong ước trong giai đoạn tới. Cụ thể theo tử vi 12 con giáp, đúng 18h chiều mai, con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc, gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ được hái trái ngọt đời mình, con giáp Sửu sẽ liên tục gặp may mắn tài lộc. Không chỉ kiếm được bộn tiền, Sửu còn có cơ may trúng số độc đắc, sung sướng như tiên. Cuộc sống con giáp may mắn ngày càng khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.