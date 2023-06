Đúng 17 giờ 7 phút ngày 17/7: quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp rung đùi hốt vàng, của nả chất đống, cứ vơi lại đầy, có bạc tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó

Người tuổi Sửu có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được.

Tử vi tuần cuối tháng 7 cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Mão

Được Tam Hợp cục nâng đỡ trong cả tháng nên dù trải qua những khó khăn, gian khổ, bản mệnh vẫn kiên trì cho đến nay, vận may về mọi mặt cũng âm thầm khởi sắc, tuy sự nghiệp trong năm nay có nhiều áp lực nhưng vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài.



Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Hãy từ từ bắt đầu một cuộc sống mới và nắm bắt những cơ hội tốt hơn.



Có thể nói nửa cuối năm nay sẽ có nhiều tin vui nổi bật nối tiếp nhau đến nhà bạn, sự nghiệp thăng tiến, làm gì cũng có thể vượng phát, đời sống ngày càng nâng cao do vận khí khá vượng, ngày càng hanh thông, gặp nhiều điều tuyệt vời, tự mình xoay xở tìm cuộc sống hạnh phúc.



Trong 17 ngày đầu tháng 7, những vì sao tốt lành sẽ đến, phúc khí sẽ đến tận cửa, các bạn tuổi Mão sẽ gặp may mắn khắp nơi, mọi việc suôn sẻ. Bạn càng làm việc chăm chỉ sẽ càng may mắn và ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.