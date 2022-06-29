Đúng 12 ngày tới (11/7) - Ngọc Hoàng chấm sổ, Thiên Ấn phù trợ, top 3 con giáp tài vận lên cao, uống cạn lộc lá trong thiên hạ, một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới

Tuổi Sửu vốn cần cù, chịu khó, luôn tìm tỏi những điều mới, phát hiện ra những hướng đi mới để phát triển sự nghiệp, cải thiện cuộc sống. Con giáp này còn có tính cầu toàn, luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất, luôn yêu cầu mọi việc phải thật hoàn hảo.

Thời gian 12 ngày tới, tuổi Sửu sẽ có những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một thu mười, nguồn thu nhập dồi dào, tài chính ngày một vững chắc.

Được Thiên Ấn phù trợ nên tuổi Dậu trở thành người có tiếng nói trong công việc 12 ngày tới. Những bạn làm quản lý, giám đốc, cấp trên sẽ có lợi, có uy quyền, ăn nên làm ra, ai cũng phải nể. Nhưng vận may chỉ đến với những người khiêm tốn và ăn nói cư xử có chừng mực mà thôi.

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Rất may, chuyện tình cảm khá tốt nhờ Tam Hợp cục. Bạn và người ấy tâm đầu ý hợp, người ấy luôn ở bên bạn và động viên bạn vượt qua mọi chuyện. Bạn có một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến khắp mọi nơi. Đây cũng là lý do chính khiến bạn nhận được sự quan tâm và yêu mến của mọi người xung quanh.

Nay nhờ cục diện Thổ dưỡng Kim nên Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình, dù làm nghề nào cũng có thu nhập tốt cả, nên hãy tận dụng cơ hội hiếm có này để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng lấy may nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong vòng 12 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Nửa cuối năm 2022 là giai đoạn tuyệt với đối với tuổi Thìn, họ không chỉ nhận được nhiều phước lành, cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mà tư tưởng cũng thông thoáng hơn, thay đổi góc nhìn, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Thìn vốn là người thông minh và có năng lực, một khi có cơ hội tốt, họ sẽ tận dụng nhiều hơn, phát huy hết sức mạnh thực sự của mình, nhanh chóng giành lấy chiến thắng và sống cuộc sống như mong muốn. Cuối năm nay, tuổi Thìn nếu không mua được nhà thì cũng đổi được xe, xây dựng cuộc sống giàu có sẽ không xa vời.

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