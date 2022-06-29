Đúng 15 ngày cuối tháng 7 top 3 con giáp may mắn được Chính Tài trợ vận, trời ban lộc, của nả ập xuống đầu tới tấp, muốn khổ cũng không được

Tử vi dự báo rằng, tháng 5 âm qua đi, tuổi Dậu sẽ thoát khỏi những khó khăn, trắc trở. Bước sang tháng 7, vận may nở rộ đối với con giáp này. Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời của người người tuổi Dậu.

Đặc biệt, đúng 15 ngày cuối tháng 7, tuổi Dậu có khả năng gặp được quý nhân. Đây là người sẽ giúp bản mệnh tạo nên thành công lớn, kiếm được bộn tiền, thậm chí việc thăng quan tiến chức cũng diễn ra suôn sẻ.

Xem tử vi 15 ngày cuối tháng 7 thấy có Chính Tài trợ vận khuyên tuổi Tị nên tập trung vào công việc chính của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên nhìn thấy nếu làm việc đến nơi đến chốn. Nay có lợi cho những bạn xin tăng lương, làm công chức, ngoại giao, khai trương lấy hên.

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Chuyện tình cảm cũng có nhiều điều thú vị giúp bạn vui vẻ, thoải mái nhờ Tam Hợp cục. Đầu tháng cứ có tinh thần vui vẻ như thế này thì cả tháng hanh thông, may mắn. Gia đình bình an, con cháu sắp đón thêm tin vui mới, có người mang lộc tới nhà bạn.

Mặt tài vận khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Cơ hội tài chính tốt, nhưng nhớ là đừng chỉ dựa vào trực giác, mà cần phải phối hợp với mọi người. Con đường sự nghiệp rộng mở với tin vui về sự thành công của một mục tiêu quan trọng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong vòng 15 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa.

Nửa cuối năm 2022 là giai đoạn tuyệt với đối với tuổi Thìn, họ không chỉ nhận được nhiều phước lành, cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mà tư tưởng cũng thông thoáng hơn, thay đổi góc nhìn, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Thân vốn là người thông minh và có năng lực, một khi có cơ hội tốt, họ sẽ tận dụng nhiều hơn, phát huy hết sức mạnh thực sự của mình, nhanh chóng giành lấy chiến thắng và sống cuộc sống như mong muốn. Cuối năm nay, tuổi Thìn nếu không mua được nhà thì cũng đổi được xe, xây dựng cuộc sống giàu có sẽ không xa vời.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.