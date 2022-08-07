Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), kết quả xổ số đã có, 3 con giáp này trúng giải độc đắc, nắm trong tay tiền tỷ, giàu sang phú quý, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 16:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), 3 con giáp này có mệnh phát tài, giàu sang vượt trội, như ý cát tường.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn, lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa. Con giáp may mắn làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn. Trong khi những người làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức, tăng lương ngày càng rộng mở.

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Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn, lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Dần dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do Dần luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Dần chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Dần luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), người tuổi Dần có tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp này được cấp trên nhìn nhận năng lực, biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Dần có của ăn của để, tiền của phủ phê.

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Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), người tuổi Dần có tài lộc dư dả, phất lên phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), tuổi Mùi được dự đoán sẽ giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên.

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Đúng 16 giờ chiều mai (8/8/2022), tuổi Mùi được dự đoán sẽ giàu lên một cách bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp có nói, trong 9 ngày tới (8/8 - 16/8), 3 con giáp này vượng vận tiền tài, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống lên hương.

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