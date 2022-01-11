Đúng 15 ngày nữa, vận tiểu nhân khá lớn, 3 con giáp cẩn thận bị hãm hại, tiền bạc "đội nón ra đi"

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 09:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 15 ngày tới, những con giáp này nên cẩn thận bởi sẽ gặp xui xẻo trăm đường, tiểu nhân quấy phá, hãm hại, tiền bạc cũng vì vậy mà không mấy thuận lợi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 15 ngày tới chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, vì vậy, con giáp này được khuyên làm gì cũng phải hết sức thận trọng, nhìn trước ngó sau, tính toán kỹ càng để tránh sai sót không đáng có. Vận tiểu nhân trong ngày của tuổi Thìn cũng khá lớn, chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân gây khó dễ. Bản mệnh dễ bị một người xấu hãm hại khiến cho tất cả các khoản tiền đều "đội nón ra đi".

Đúng 15 ngày nữa, vận tiểu nhân khá lớn, 3 con giáp cẩn thận bị hãm hại, tiền bạc 'đội nón ra đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ công việc và tài lộc mà chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng không được như ý khiến tinh thần bạn vô cùng chán chường và uể oải. Người ấy dường như không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt dẫn đến sự hiểu lầm trầm trọng trong mối quan hệ của cả hai.

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Hại là điềm báo người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp không ít chuyện rắc rối và phức tạp trong 15 ngày tới. Những kẻ tiểu nhân ghen ghét sẽ đưa ra những lời thị phi khiến bản mệnh gặp nhiều ảnh hưởng, làm lay động tâm trí. Bạn nên để ý điều chỉnh hành vi của mình để tránh bị kích động trước tiểu nhân, trở thành người ngang ngược trong mắt của người khác.

Đúng 15 ngày nữa, vận tiểu nhân khá lớn, 3 con giáp cẩn thận bị hãm hại, tiền bạc 'đội nón ra đi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù biết nhiều chuyện chỉ là đồn đoán vô căn cứ nhưng bạn không thể để ngoài tai, dễ bị những điều đó làm lay động tâm trí. Mỗi người có một quan điểm riêng, bạn có thể tranh luận để đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau nhưng cần hết sức bình tĩnh, tránh biến thành cuộc cãi vã gay gắt sẽ ảnh hưởng đến hòa khí chung. Mệnh chủ nên giữ mồm giữ miệng khi nói chuyện với người khác.

Tuổi Hợi

Thương Quan xuất hiện báo hiệu người tuổi Hợi có thể gặp khó khăn trong công việc. Con giáp này trong 15 ngày tới không thể thể hiện thế mạnh của mình dù có nhiều ý tưởng độc đáo nhưng bản mệnh lại không được thỏa sức thực hiện. Con giáp này không thuyết phục được cấp trên và có tiểu nhân quấy phá, nói điều gièm pha khiến bạn bị nghi ngờ, phủ nhận năng lực.

Đúng 15 ngày nữa, vận tiểu nhân khá lớn, 3 con giáp cẩn thận bị hãm hại, tiền bạc 'đội nón ra đi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Hợi tốt nhất nên tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ ở chốn công sở để không vô tình rước họa thị phi chỉ vì một vài lời nói lúc mất bình tĩnh. Hơn nữa, nếu bị người khác đưa đẩy đến tai cấp trên thì sự tình sẽ lại càng bị đẩy đi xa hơn nữa, rắc rối đủ đường.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1/2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, hết sức thận trọng tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, mất hết tài lộc

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1/2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, hết sức thận trọng tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, mất hết tài lộc

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, 3 con giáp Tương Xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của bản mệnh. Trong ngày này, phải hết sức cẩn trọng nhất là trong các mối quan hệ công sở và đề phòng tiểu nhân hãm hại.

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