Trong vòng 7 ngày 3 con giáp "nước đẩy thuyền lên", cầu được ước thấy, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 17:15

'TOP 3' con giáp phát tài sẽ nắm bắt được lợi thế hơn người, khởi sắc trông thấy ở nhiều phương diện như thể "nước đẩy thuyền lên", phát cả sự nghiệp và tiền bạc.

Tuổi Tý

Trong vòng 7 ngày tới, tuổi Tý sẽ có nhiều khởi sắc, nhất là trên phương diện tài lộc. Dù làm ở lĩnh vực gì con giáp này cũng thu về một khoản hậu hĩnh giúp túi tiền được rủng rỉnh, chẳng phải lo chuyện chi tiêu. Người làm công ăn lương công việc hanh thông. Tý gặt hái được thành công, được cấp trên khen ngợi. Thậm chí có thể được thưởng nóng.

Tý dường như đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thử sức ở nhiều vai trò mới. Tin vui là con giáp này làm rất tốt.

Trong vòng 7 ngày 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', cầu được ước thấy, tiền vào như nước - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022 đặc biệt 7 ngày nữa, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh. Mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn. 

Con giáp này sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Trong vòng 7 ngày 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', cầu được ước thấy, tiền vào như nước - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Sang năm 2022, đặc biệt là từ ngày hôm nay đến 7 ngày nữa, những mối quan hệ tốt đẹp trước đây mà tuổi Mùi đã tạo dựng được sẽ mang đến cơ hội mới cho con giáp này, có thể tạo bước đột phá trong cuộc sống cũng như công việc, mang đến sự sung túc hơn về tài chính, có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc. Điều này giúp tuổi Mùi có một năm mới giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Trong vòng 7 ngày 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', cầu được ước thấy, tiền vào như nước - Ảnh 3

 Ảnh minh họa: Internet

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