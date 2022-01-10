Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1/2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, hết sức thận trọng tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, mất hết tài lộc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 17:06

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, 3 con giáp Tương Xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của bản mệnh. Trong ngày này, phải hết sức cẩn trọng nhất là trong các mối quan hệ công sở và đề phòng tiểu nhân hãm hại.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, cục diện Tý Ngọ Tương Xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Ngọ. Công việc chẳng suôn sẻ như ý muốn, những ý kiến bất đồng trong tập thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề hơn.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1/2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, hết sức thận trọng tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, mất hết tài lộc - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, cục diện Tý Ngọ Tương Xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày thứ 3 tới, bản mệnh cũng nên lưu ý đến sức khỏe vì tình hình có thể đi xuống. Có lẽ vì quá bận rộn với công việc mà bạn bỏ qua những dấu hiệu của cơ thể để rồi bệnh tật tìm đến bạn lúc nào chẳng hay.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, cục diện Tý Mùi Tương Hại nhắc nhở người tuổi Mùi cần phải cẩn trọng trong từng hành động quyết định tại thời điểm này. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn chờ cơ hội nhằm hãm hại bạn đó.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người thân không mấy thuận hòa yên ấm. Những tranh cãi không hồi kết khiến cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề hơn. Đôi bên lúc này cần có những cuộc trò chuyện thẳng thắn mới có thể tìm ra được tiếng nói chung, hóa giải được những mâu thuẫn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, Tý Dậu Tương Phá, người tuổi Dậu cần phải phải hết sức thận trọng. Có kẻ xấu bụng đang tìm cách để phá hoại những thành quả mà bạn vất vả gây dựng trong suốt thời gian qua. Chỉ cần một phút lơ là, mọi cố gắng của bạn có thể đổ sông đổ bể hết.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1/2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, hết sức thận trọng tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, mất hết tài lộc - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 11/1, Tý Dậu Tương Phá, người tuổi Dậu cần phải phải hết sức thận trọng. Ảnh minh họa: Internet.

Chưa kể Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này còn có thể gặp không ít thiệt hại liên quan đến tiền bạc nữa. Nếu không tỉnh táo bạn có thể vướng vào cái bẫy đã được giăng sẵn để rồi tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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